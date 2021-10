Alessio Lapice chi è attore Imma Tataranni | fidanzata | vita privata

Alessio Lapice, nella fiction Imma Tataranni, veste i panni di Ippazio Calogiuri. Scopriamo di più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessio Lapice

Alessio Lapice è nato a Napoli il 12 agosto 1991. Ha studiato Recitazione a Roma, prima all’accademia Duse International e poi con Ivana Chubbuck e Michael Margotta. Ha esordito in TV nel 2015 nella serie Rai Sotto copertura sulla storia di Antonio Iovine, boss del clan dei Casalesi. Da quel momento, ha preso parte a numerose produzioni del piccolo schermo: Fuoco amico TF45 – Eroe per amore accanto a Raul Bova e Megan Montaner, Gomorra – La serie (nel ruolo di Alfredo Natale, fratello del braccio destro di Avitabile). Al cinema, il suo primo lavoro è stato ne Il padre d’Italia. Sebbene a consacrarlo alla fama siano stati Nato a Casal di Principe (presentato al Festival di Venezia) e Il primo re (dove recita nei panni di Remo, mentre Romolo è interpretato da Alessandro Borghi). Annoverato da Forbes Italia tra i trenta giovani leader del futuro nella sezione intrattenimento, Alessio Lapice è tra i protagonisti della serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Alessio Lapice: vita privata

Alessio Lapice è fidanzato? No. O meglio: se lo è, le riviste di gossip non sono mai riuscite a sorprenderlo in dolce compagnia. Nel tempo libero ama correre lungo il Tevere con la musica a fargli compagnia, ma ha anche una passione per i viaggi e per lo sport (tennis in primis). Alla domanda su quali fossero per lui i valori più importanti, ha risposto: “Al di là dei riconoscimenti del presente, della fama, della carriera, la cosa più bella che ti da questo mestiere è quello che lascia nella tua vita, le tracce delle storie che racconti, gli incontri, le persone, quei luoghi che visiti“.

