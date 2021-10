Imma Tataranni 2: cast e dove è stato girato

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è una fiction Rai ispirata liberamente ai romanzi di Mariolina Venezia. In onda dal 2019, questa serie ha raggiunto la sua seconda stagione con protagonista Vanessa Scalera.

Imma Tataranni 2 vedrà la trasmissione di otto episodi, due in più rispetto alla prima serie. Prima puntata, Moglie e buoi, in onda martedì 26 ottobre 2021. Ancora una volta la protagonista dovrà destreggiarsi tra complessi casi da risolvere e imprevisti personali.

Imma Tataranni 2, dove è stata girata

Spazio a nuove location nella seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Così come nel primo ciclo di episodi, la cornice principale è quella di Matera, la splendida città dei Sassi. Un luogo scelto di certo non a caso, considerando come si tratti della città natale dell’autrice Mariolina Venezia.

La produzione è stata impegnata anche altrove, pur restando nei confini della Basilicata. Alcune riprese sono state effettuate nella cittadina di Marsico Vetere, in provincia di Potenza. Una location non nuova al mondo del cinema. Qualche anno fa, infatti, Giovanni Veronesi decise di girarvi alcune scene di Moschettieri del re, la penultima missione. Una pellicola che portò sul luogo attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Valerio Mastandrea.

Il borgo di Marsico Vetere offre un panorama davvero sorprendente. Dai suoi mille metri d’altitudine, infatti, è possibile ammirare la Vale dell’Agri. Un’area naturalistica ben differente da Matera, che dista circa 100 km. È infatti particolarmente ricca di verde e molto rigogliosa.

Cast

Vanessa Scalera: Imma Tataranni Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri Lucia Zotti: Brunella Tataranni Dora Romano: madre di Pietro Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali



Imma Tataranni 2, anticipazioni prima puntata

Moglie e buoi è il titolo della prima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni 2, fiction Rai in onda da martedì 26 ottobre 2021. I nuovi episodi proporranno storie ispirate liberamente ai seguenti romanzi di Mariolina Venezia:

Via del riscatto

Come piante fra i sassi

Maltempo

Rione Serra Venerdì

Valentina è ancora molto scossa dopo la separazione da Samuel. Il viaggio organizzato da Imma a Parigi è servito a poco. Soltanto Giovanni pare riuscire a calmarla. Lui è un buffo compagno di scuola.

La protagonista non fa in tempo a tornare a casa che deve subito cimentarsi in un nuovo caso. Qualcuno ha ucciso Angelo Saraceno, importatore di prodotti caseari dalla Basilicata agli Stati Uniti. A trovare il cadavere è stato proprio il procuratore capo Vitali, in vacanza con la propria famiglia.

Sorprende il ritorno di Calogiuri, scappato all’estero in missione dopo il bacio alla festa della Bruna. Vorrebbe riprendere da dove tutto è stato interrotto ma Imma è categorica. Il bacio è stato un errore da non ripetere.