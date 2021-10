Massimiliano Gallo è un celebre attore italiano, nato a Napoli il 19 giugno 1968. La sua è una famiglia di artisti, considerando come suo padre fosse Nunzio Gallo, cantante e attore. La strada della recitazione è stata inoltre seguita da suo fratello minore Giancarlo e da suo nipote Gianluca Di Gennaro.

La sua carriera è stata avviata in tenera età, esordendo a teatro a soli 5 anni. A 10 anni era già protagonista di alcuni telefilm per bambini targati Rai. La passione per il palco non lo ha mai abbandonato, anche se col tempo non sono di certo mancati ruoli di successo al cinema e in televisione.

I film di Massimiliano Gallo

L’esordio al cinema risale al 2008. Il film in questione è No problema di Vincenzo Salemme. Sceglie sempre pellicole di grande impatto, come Fortapasc del 2009 o Mine Vaganti del 2010, rispettivamente di Marco Risi e Ferzan Ozepetek. Con quest’ultimo ha collaborato anche sul set di Magnifica presenza. L’elenco di pellicole è alquanto ampio. Ecco alcune:

La kryptonite nella borsa Perez Il sindaco del rione Sanità Pinocchio 7 ore per farti innamorare È stata la mano di Dio



L’ultima pellicola dell’elenco, diretta da Paolo Sorrentino, promette d’essere il prossimo grande titolo del cinema italiano. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria. Un film selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2022 nella sezione miglior film internazionale. In televisione, invece, si è fatto apprezzare per serie come Il clan dei camorristi, I bastardi di Pizzofalcone e Imma Tataranni.

Vita privata

Massimiliano Gallo è impegnato con Shalana Santana, modella e attrice nata a Brasilia il 23 aprile 1982. Si è trasferita a Napoli nel 2011, dove ha iniziato a studiare presso la scuola di cinema La Ribalta: “Ho sempre ammirato il suo rispetto per questo lavoro. – ha spiegato la donna – Ha fatto tanti anni di gavetta e finalmente ora viene riconosciuto per la sua bravura”. In passato l’attore è stato sposato con una donna di nome Anna, dalla quale ha avuto una figlia di nome Giulia.

