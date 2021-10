Jason Momoa è Aquaman | altezza | moglie | foto

Jason Momoa è un celebre attore e modello statunitense, nato a Honolulu l’1 agosto 1979. Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie a Game of Thrones. Ha infatti interpretato il ruolo di Khal Drogo. Ha subito messo in mostra il proprio fisico statuario sul set della celebre serie HBO. Pesa circa 97 kg, considerando la gran massa muscolare che vanta, ed è alto 1.93 m. Suo padre si chiama Joseph Momoa ed è un pittore. Sua madre, Coni Lemke, è invece una pittrice. L’arte scorre nelle sue vene, così come un po’ di sangue tedesco.

La carriera di Jason Momoa

L’esordio attoriale di Jason Momoa non è avvenuto in Game of Thrones. Per scovare la sua prima apparizione in televisione occorre tornare indietro fino al 1999. Aveva 20 anni e fino al 2001 ha trovato spazio sul set di Baywatch. Nel 2003 è anche apparso in Baywatch – Matrimonio alla Hawaii e Ritorno a Kauai, pellicole spin-off dello show.

Dal 2005 al 2009 è parte del cast di Stargate Atlantis, recitando in ben 78 episodi. La sua vita è però del tutto cambiata dopo Il Trono di Spade, soprattutto sul fronte cinematografico. Nel 2011 ha recitato in Conan the Barbarian, per poi prendere parte al progetto di Ana Lily Arnipour, The Bad Batch. È in seguito divenuto il volo di Aquaman, trovando spazio sia in Justice League che in una pellicola standalone. Denis Villeneuve lo ha inoltre voluto per il suo ambizioso Dune.

Vita privata

È stato a lungo fidanzato con l’attrice e produttrice Simmone Mackinnon. Una relazione conclusasi nel 2006. In seguito Jason Momoa si è avvicinato all’attrice Lisa Bonet, ex moglie di Lenny Kravitz. Nel 2007 è nata la prima figlia della coppia: Lola Iolani Momoa. Nel 2008, invece, è venuto al mondo il figlio Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa. I due sono stati fianco a fianco a lungo prima di decidere di sposarsi. Le nozze sono state celebrate nel 2017. Ottimo il rapporto con Lenny Kravitz, così come con Zoe Kravitz, attrice a sua volta, tra i protagonisti di Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson.

