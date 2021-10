Gossip Girl 2021 dove vedere | cast | trama | episodi

Il 27 ottobre tornerà anche in Italia l’amata serie Gossip Girl, proposta in una veste totalmente nuova. Lo show che ha lanciato attori come Blake Lively. Penn Badgley, si mostra in versione adattata ai nostri tempi, in linea con le tematiche odierne.

Ciò che resta è l’ambientazione. Gli spettatori vengono infatti catapultati nuovamente nei corridoi della scuola privata più in voga dell’Upper East Side di New York. Spazio ad amori, segreti e vendette. Il tutto portato alla luce dalla voce segreta di Gossip Girl. Anche quest’ultima ha cambiato “faccia”, tramutandosi in un account Instagram. La voce, però, resta la stessa, ovvero quella di Kristen Bell.

Dove vedere Gossip Girl 2021

Gli episodi di Gossip Girl 2021 saranno tutti disponibili da mercoledì 27 ottobre su Sky. Chiunque abbia un decoder Sky Q potrà apprezzare le avventure dei nuovi protagonisti. In alternativa sarà possibile abbonarsi a NOW, servizio digitale della rete satellitare. I contenuti si potranno apprezzare in streaming su smartphone, tablet e notebook, oltre che Smart TV, sfruttando nel caso anche il servizio per abbonati Sky GO.

Gossip Girl, trama e cast

Una nuova generazione di studenti si siederà sulla gradinata del Met. Indossano tutti le uniformi della Constance Billard School for Girls e della St. Jude’s School for Boys. Sono trascorsi quasi dieci anni dalla conclusione dello show originale e i cambiamenti sono radicali, sia in termini tecnici che di sceneggiatura. Spazio a un cast più diversificato, con protagonisti di etnie e orientamenti sessuali differenti.

Vi sarà però continuità con la storia precedentemente raccontata. I protagonisti, infatti, sanno tutto dei vecchi protagonisti. Le loro storie incredibili hanno lasciato il segno nelle loro scuole e in tutta Manhattan. Per questo vengono liberamente citati, il che regalerà un brivido a tutti i fan.

Ecco il cast di Gossip Girl 2021:

Jordan Alexander: Julien Calloway

Whitney Peak: Zoya Lott

Tavi Gevinson: Kate Keller

Eli Brown: Obie Bergmann

Thomas Doherty: Max Wolfe

Emily Alyn Lind: Audrey Hope

Evan Mock: Aki Menzies

Johnathan Fernandez: Nick Lott

Laura Benanti: Kiki Hope

Adam Chanler-Berat: Jordan Glassberg

Zión Moreno: Luna La

Savannah Lee Smith: Monet de Haan

Jason Gotay: Rafa Caparros

Todd Almond: Gideon Wolfe