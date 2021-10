Hell Raton chi è | origini | fidanzata 2021 | età

Giudice di X Factor, rapper e produttore tra i più influenti della scena rap e trap italiana, Hell Raton ha origini sudamericane e un padre (molto) famoso.

Chi è Hell Raton

Hell Raton, vero nome Manuel Zappadu, è nato ad Olbia il 4 maggio 1990, da padre sardo e mamma ecuadoregna. Suo papà è Antonello Zappadu, fotoreporter e giornalista salito agli onori della cronaca per aver eluso la sicurezza di Villa Certosa fotografando Silvio Berlusconi con i suoi ospiti (e le sue ospiti). Non solo: Zappadu è anche un massimo esperto dell’Anonima sarda, e vive e lavora oggi in Colombia. Hell Raton, invece, è rimasto in Italia dopo aver vissuto a Quito per i suoi primi 11 anni. Inizialmente con lo pseudonimo di El Raton, si è fatto notare nel 2011 col brano e col video di Multicultural. Con Enigma, Salmo e Slait ha fondato l’etichetta discografica Machete Empire Records e il collettivo Machete Crew. Che, all’attivo, ha quattro mixtape e brani d’enorme successo. Della Crew fanno parte anche Lazza, Low Kidd, tha Supreme, Mara Sattei, Nitro, Jack the Smoker, Rose Villain e diversi altri artisti. Dal 2020 Hell Raton siede tra i giudici di X Factor: la prima edizione a cui ha preso parte l’ha vinta con Casadilego.

Hell Raton: vita privata

Hell Raton è fidanzato? Il rapper ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, e non c’è traccia sul suo account né sulle pagine di gossip di una persona al suo fianco. Manuelito, così come viene chiamato nell’ambiente, è concentratissimo sulla musica. Pochi sono i dettagli personali che ha voluto rendere noti. Si sa solo che ha preso a 7 anni il primo volo intercontinentale da solo, credendo d’essere un supereroe. Ma ha anche svelato il perché del suo nome d’arte: El Raton deriva dai topi, perché “i roditori sono considerati una cosa brutta, ma bisogna andare a fondo nelle cose”. Poi “El” è diventato “Hell”, come “inferno”. Ma il motivo non lo si conosce.

