Isabella Ragonese chi è | Katia in Mio fratello rincorre i dinosauri

Nel film Mio fratello rincorre i dinosauri, tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol, Isabella Ragonese interpreta Katia (mamma dei due protagonisti).

Chi è Isabella Ragonese

Palermitana classe 1981, Isabella Ragonese è un’attrice di successo. Ha esordito al cinema in Nuovomondo di Emanuele Crialese, nel 2006, ed è stata candidata al Nastro d’argento per Tutta la vita davanti. Nel film di Paolo Virzì interpretava Marta, una giovane donna da poco laureata in Filosofia teoretica. Successivamente ha recitato in Viola di Mare, tratto dal libro Minchia di Re di Gacomo Pilati, e ne Il cosmo sul comò. Per la parte di Elena, moglie di Elio Giordano nel film La nostra vita, ha vinto il Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista ed è stata candidata al David di Donatello. Sul piccolo schermo è nota principalmente per essere nel cast di Rocco Schiavone. Isella Ragonese, che non ha mai smesso di calcare i palcoscenici italiani, è affezionata a tutti i suoi personaggi. Ma, soprattutto, è affezionata alla parte di Katia in Mio fratello rincorre i dinosauri. Nella pellicola, tratta dal libro autobiografico di Giacomo Mazzariol, interpreta la mamma di Jack e Giò (affetto da Sindrome di Down).

Isabella Ragonese: vita privata

Isabella Ragonese è fidanzata? L’attrice palermitana è riservatissima, tanto da non avere neppure profili social. Ad oggi sembra che nella sua vita non c’è nessuno ma, in passato, è stata legata al cantante dei Subsonica Samuel Romano. “Quando sono in coppia, sono una persona solitaria: tendo all’ozio, a stare a casa con le mie cose, oppure a farmi i giri da sola” ha dichiarato nel corso di un’intervista. “Penso che l’amore per tutta la vita sia per pochi eletti. Cresciamo con l’idea che la normalità sia stare a lungo con una persona, in realtà bisogna essere un po’ artisti dell’amore per riuscire a tenere insieme un rapporto per tanto tempo“.

