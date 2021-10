By

Mio fratello rincorre i dinosauri: trama e cast del film che verrà trasmesso questa sera su Rai1.

Appuntamento a stasera, ore 21:25 su Rai1 con Mio fratello rincorre i dinosauri, film del 2019 diretto da Stefano Cipani e ispirato all’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol. Scopriamo di cosa parla il film e il cast.

LEGGI ANCHE: Zoe Cristofoli incinta | chi è | Theo Hernandez | Foto

Mio fratello rincorre i dinosauri: trama

La storia raccontata dal film è quella vera di due fratelli, Jack e Gio, e si ispira al libro che è, a sua volta, ispirato alla vita vera dell’autore, Giacomo Mazzariol, e di suo fratello minore, affetto dalla sindrome di down.

Alla nascita di Gio, Jack, che ha già due sorelle maggiori, è felicissimo e crede alla storia raccontata dai genitori secondo cui quel fratellino è dotato di superpoteri. Col passare del tempo però la situazione cambia, quando conosce il suo grande amore, Arianna, Jack si sente in imbarazzo a parlare di Gio e della sua malattia e quindi decide di nascondere la verità, a lei come a tutti i compagni di classe. Alla fine, però, sarà proprio Gio a far scoprire cos’è l’amore a suo fratello.

LEGGI ANCHE: Paola Egonu chi è | carriera | altezza | storia | origini

Mio fratello rincorre i dinosauri: cast

Nel cast del film figurano:

Alessandro Gassman: Davide

Isabella Ragonese: Katia

Francesco Gheghi: Giacomo

Lorenzo Sisto: Giovanni

Arianna Becheroni: Arianna

Roberto Nocchi: Vittorio

Rossy De Palma: zia Dolores

Gea Dall’orto: Chiara

Mariavittoria Dallasta: Alice

Edoardo Pagliai: Scar

Saul Nanni: Brune

Il film ha ottenuto un ottimo successo sia in termini di critica che di pubblico. Nel 2020 si è aggiudicato il David Giovani ed è valso a Isabella Ragonese una candidatura come Miglior attrice protagonista sempre nei David. Anche il regista, Stefano Cipani, ha ottenuto una candidatura, al Ciak d’oro, come migliore opera prima.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI