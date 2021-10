Zoe Cristofoli incinta | chi è | Theo Hernandez | Foto

Le riviste di gossip ne sono certe: Zoe Cristofoli è incinta di Theo Hernandez, terzino del Milan.

Chi è Zoe Cristofoli

Zoe Cristofoli, nata a Verona il 7 settembre 1996, è una web influencer. Il suo profilo Instagram, zoe_cristofoli, vanta 1 milione di followers. Soprannominata “la tigre di Verona” per i tatuaggi che le ricoprono il corpo e per quel suo stile aggressivo, nel 2017 è stata protagonista del videoclip “Come se non ci fosse un domani” di Omar Pedrini, presta il volto a numerosi brand italiani e stanieri. Ha posato per diverse campagne pubblicitarie, ha sfilato in passerella, ed è la co-proprietaria di un negozio di piercing e tatuaggi a Torino.

Appassionata di boxe e di motori, Zoe Cristofoli lavora principalmente sul web. Ed è nota (anche) per la sua movimentata vita sentimentale.

Zoe Cristofoli: vita privata

Zoe Cristofoli è fidanzata con Theo Hernandez, calciatore del Milan. Ma, il 24enne francese, non è il suo primo compagno famoso. Nel passato dell’influencer c’è anche una storia con Fabrizio Corona. I due si sono conosciuti per lavoro, in quanto l’ex re dei paparazzi l’ha voluta come volto del suo marchio d’abbigliamento Adalet. La loro relazione è cominciata agli inizi del 2018 ed è finita nell’ottobre dello stesso anno. Poi, poco prima del lockdown, l’incontro con Theo Hernandez: insieme dal maggio 2020, l’influencer e il calciatore hanno vissuto una breve crisi l’anno successivo. Ma, durante le vacanze, si sono riappacificati per non lasciarsi più.

Ad ottobre 2021, lo scoop: Zoe Cristofoli è incinta. La notizia l’ha data su Instagram Alessandro Rosica (aka Investigatore Social). “Con certezza assoluta vi informo che Zoe è davvero incinta del calciatore del Milan. A breve vi farò sapere anche il sesso del nascituro. In bocca al lupo per la gravidanza a questa coppia che non mi è mai piaciuta, spero abbiano messo la testa a posto. Cosa ne pensate?” scriveva lo scorso 5 ottobre. Per la verità, né Zoe Cristofoli né Theo Hernandez hanno ad oggi confermato la notizia. Notizia che, oggi, è stata battuta anche dalla rivista Oggi.

