Zoe Cristofoli chi è, com’era prima | età | tatuaggi

Zoe Cristofoli è al centro del gossip per la sua gravidanza: la web influencer è in attesa del primo figlio dal calciatore del Milan Theo Hernandez.

Zoe Cristofoli rifatta?

Zoe Cristofoli, veronese classe 1996, è una web influencer. È diventata famosa sui social per il suo stile “hardcore”, e per quei tatuaggi che le rivestono il corpo dal collo ai piedi. Tuttavia, il suo aspetto non è sempre stato così. Alla domanda “Zoe Cristofoli è rifatta?” non possiamo che rispondere di sì. Almeno a giudicare dalle foto. Nel 2014, ai tempi della sua relazione con Andrea Cerioli (poi tronista di Uomini e Donne e naufrago all’Isola dei Famosi), Zoe era una biondina acqua e sapone. Successivamente, si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva e ha volumizzato le sue labbra.

Fonte InstagramCiò che più è evidente, però, è il numero dei suoi tatuaggi. Sono talmente tanti, questi, che le sono valsi il soprannome de “la tigre di Verona”. I tatuaggi, Zoe Cristofoli ha iniziato a farseli a 15 anni per ribellione (i suoi genitori si stavano separando). “È stato un dispetto, poi è diventato un rituale, ora non ho più spazio. I miei tatuaggi sono Zoe, senza non sarei io. Il più importante è quello per mia mamma, il suo nome sulla spalla destra. Sono molto legata a lei, mio padre ha sbagliato tanto, poi col tempo l’ho perdonato. Ho fatto dei passi in avanti e lui li ha fatti verso di me. Se non li avesse fatti, sarebbe stato un rapporto finito. L’altro tattoo importante è per Ian, il mio cane” ha dichiarato nel corso di un’intervista.

Gli amori di Zoe Cristofoli

Zoe Cristofoli è oggi legata a Theo Hernandez. I due hanno da poco annunciato d’essere in attesa del loro primo figlio. Tuttavia, nel passato dell’influencer ci sono ex altrettanto famosi: Andrea Cerioli, ma anche e soprattutto Fabrizio Corona. I due si sono frequentati per un paio di mesi, poi la storia è naufragata. Il motivo? La mancanza di rispetto da parte dell’ex re dei paparazzi.

