Cos’è il G20, partecipanti, dove si svolge

Il G20 è chiamato ad una decisione storica, salvare il pianeta. Scopriamo cos’è, partecipanti e dove si svolge oggi

Al telegiornale stiamo ascoltando le ultime notizie sul G20. Una riunione dei potenti per salvare le sorti del pianeta in pericolo a causa dell’emergenza climatica. Ma che cos’è il G20? Perché si è riunito in Italia e soprattutto quale decisione storica prenderà sul clima? Scopriamo insieme senza fare i professori e con semplicità tutto sul summit (riunione) più importante degli ultimi cinquant’anni di storia dell’umanità.

Cos’è il G20

Il G20 è l’unione dei potenti della Terra in un’unica riunione che può durare anche più di un giorno. I leader dei paesi membri, ovvero i capi di Stato, si riuniscono almeno una volta all’anno per discutere dei temi più importanti per le sorti dell’umanità. La storia è recente e nasce nel 1999. A seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la creazione del“Gruppo dei 20” .

L’intento è di coinvolgere non solo i Paesi satellite che gravitavano attorno agli Stati Uniti. Anche altri Paesi dovevano essere coinvolti nelle discussioni sull’economia e la finanza globale. Il primo G20 si è svolto a Berlino nel dicembre dello stesso anno. Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di inserire i Capi di Stato e di Governo. Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, è stato deciso che è il principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello mondiale. L’edizione del 2021 è sul clima.

I partecipanti

Da fonti ufficiali i partecipanti del G20, detti i Paesi membri sono:

Arabia Saudita

Argentina

Australia

Brasile

Canada

Cina

Corea del Sud

Francia

Germania

Giappone

India

Indonesia

Italia

Messico

Regno Unito

Russia

Stati Uniti

Sud Africa

Turchia

Unione Europea

Spagna, che è un invitato permanente del G20.

Ogni anno si possono invitare altri Paesi in qualità di ospiti.

Dove si svolge

Il G20 si svolge in giro per il mondo. Non ha un Paese fisso, a turno tutti i partecipanti ospitano le riunioni. Quest’anno, il 2021, si tiene a Roma. Ecco nel dettaglio i luoghi dove ci saranno riunioni e visite:

La Nuvola di Fuksas all’Eur

Terme di Diocleziano

Palazzo Chigi

Vaticano

Quirinale

