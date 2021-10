Cristina d’Avena compagno | età | figli | foto

Cristina d’Avena, chi è il compagno della cantante, Massimo Palma: tutto su di lui e sulla sua vita privata.

Si chiama Massimo Palma il compagno, ormai da un po’ di tempo, di Cristina d’Avena. Scopriamo tutto quanto su di lui, cosa fa nella vita, la sua sfera privata e l’amore con l’amatissima voce dei cartoni animati.

Chi è Massimo Palma, il compagno di Cristina d’Avena

In realtà non si sa moltissimo del compagno della famosa cantante, la coppia è molto riservata e lei, nonostante l’ampio seguito sui social, non lascia trasparire molto della sua vita privata. Sappiamo comunque che anche lui ha a che fare col mondo dello spettacolo, dal 1989 Massimo Palma è titolare dell’agenzia di spettacolo Crioma, con cui segue numerosi artisti, tra cui proprio Cristina d’Avena.

Massimo Palma è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, ha collaborato in passato con la Warner Music Italy, impegnandosi attivamente nell’album di duetti Duets Forever – Tutti cantano Cristina, che ha visto duettare la compagna con tantissimi artisti di primo piano del panorama musica italiano come Elisa, Alessandra Amoroso e Patty Pravo dando vita a inediti e suggestivi riarrangiamenti delle famosissime sigle dei cartoni animati.

L’amore tra i due va avanti da tantissimo, inizialmente Cristina d’Avena non parlava in pubblico della sua storia, poi ha cominciato a svelare qualche dettaglio, rimanendo comunque molto chiusa a riguardo. La coppia non ha avuto figli e la cantante ha espresso di aver paura di provare rammarico per questa cosa, perché a lungo ha trascurato la possibilità di diventare mamma e ora, col passare dell’età, averne la possibilità diventa sempre più difficile. Ma chissà cosa riserverà il futuro.

