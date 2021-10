Gloria Gaynor chi è | oggi | I love u baby | I will survive

Gloria Gaynor, chi è la famosa cantante, autrice di canzoni indimenticabili come I Will survive e I love u baby. La sua carriera e cosa fa oggi.

Con la sua splendida voce, Gloria Gaynor ha scritto pagine indimenticabili della musica internazionale. Le sue hit sono famose in tutto il mondo, da I Will survive a I love u baby. Scopriamo dunque tutto su di lei, dalla sua carriera a cosa fa oggi.

LEGGI: Andiamo a quel paese: dove è stato girato il film

Chi è Gloria Gaynor

Gloria Gaynor è una vera e propria icona della musica dance degli anni ’70. Nata nel 1949 in New Jersey, Gloria Fowles inizia la propria carriera da cantante nei Soul Satisfires, ma il successo arriva dopo diversi anni, con la cover di Never Can Say Goodbye dei Jackson 5 che la fa imporre all’attenzione del grande pubblico.

Negli anni ’70 le sue canzoni contribuiscono alla grande affermazione della disco music e la consacrazione arriva nel 1978, con l’iconica I Will survive, destinata a diventare una delle canzoni più famose di tutti i tempi. Il brano rende Gloria Gaynor una paladina dell’emancipazione femminile, ma il successo si esaurisce presto e negli anni ’80 inizia il declino della Gaynor, in concomitanza con quello della disco music.

LEGGI: Georgina Rodriguez incinta, Cristiano Ronaldo ancora papà

Gloria Gaynor oggi

Dopo oltre 20 anni di inattività, nel 2002 Gloria Gaynor è tornata in pista, pubblicando un nuovo album. Da quel momento ha ripreso la sua carriera, che comunque non ha nemmeno lontanamente più sfiorato le vette degli anni ’70, quando la disco music era il genere dominante.

Il suo ultimo anno, Testimony, risale al 2019, nel mentre Gloria Gaynor ha ottenuto la certificazione della sua fama, entrando nel 2005 nella Dance Music Hall of Fame. La cantate è molto attiva, inoltre, anche sui social, soprattuto su Instagram,

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI