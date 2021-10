Mariah Carey oggi | origini | canzoni | Natale

Mariah Carey, tutto sulla famosissima cantante americana: le sue origini, cosa fa oggi e le sue canzoni più famose.

È una delle più grandi cantanti della storia della musica, una vera e propria icona, che ha scritto pagine indimenticabili di musica tramite i suoi strepitosi successi. Vediamo cosa fa oggi Mariah Carey e ripercorriamo i suoi successi più famosi.

LEGGI: Andiamo a quel paese: dove è stato girato il film

Mariah Carey: origini e canzoni

Figlia di un’americana di origini irlandesi e di un afro americano di origini venezuelane, Mariah Carey cresce con la madre, a sua volta cantante, e inizia a cantare già a quattro anni. Il suo enorme talento diventa subito ben visibile e la carriera di Mariah Carey spicca presto il volo, stregando l’allora presidente della Sony Tommy Mottola, che diventa poi anche il marito della cantante.

Sono tantissime le canzoni di successo di Mariah Carey, una menzione speciale merita sicuramente la leggendaria Alli I Want For Christmas is You, diventata una canzone simbolo del Natale e che presto, visto il ritorno del periodo natalizio, tornerà prepotentemente in auge. Altro grandissimo successo di Mariah Carey è Without You, forse la sua canzone più riconoscibile.

LEGGI: Georgina Rodriguez incinta, Cristiano Ronaldo ancora papà

Mariah Carey oggi: il vaccino

Recentemente, Mariah Carey è balzata agli onori della cronaca per la sua reazione alla dose di vaccino. Durante l’inoculazione, infatti, alla cantante è scappato uno dei suoi famosissimi acuti, e tramite la propria pagine Instagram, l’artista ha scherzato sull’accaduto, commentando: “Effetto collaterale del vaccino, G6”. Il G6 è un riferimento alla nota più alta che si può intonare secondo la scala americana.

La cantante ha colto l’occasione per lanciare un messaggio importante a sostegno della campagna di vaccinazione, invitando tutti a sottoporsi al vaccino per combattere il virus.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI