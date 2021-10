Principesse Selassiè prima e dopo | patrimonio | genitori | origini

Chi sono le sorelle Selassiè del Grande Fratello Vip: tutto sulle discendenti dell’ultimo imperatore etiope.

Tre principesse al Grande Fratello: le sorelle Hailè Selassiè sono le pronipoti dell’ultimo imperatore dell’Etiopia, detronizzato nel 1975 in seguito alla nascita della Repubblica etiope. Vediamo tutto su di loro, dal loro patrimonio alla vita privata.

Principesse Selassiè: chi sono

Jessica, Lucrezia e Clarissa sono le tre principesse del Grande Fratello Vip. Ormai le tre hanno perso il loro titolo in realtà, che rimane solo a livello nominativo, ma loro vogliono mantenere comunque il proprio status di principesse. Non solo il titolo, visto che le tre sono anche molto ricche e vivono a Roma in ambienti di estremo lusso.

Clarissa e Lucrezia sono nuove nel mondo dello spettacolo, mentre Jessica è più addentrata, vantando la partecipazione a un programma televisivo già prima del Grande Fratello. Nel 2017 Jessica ha infatti preso parte alla seconda stagione di Riccanza, programma di MTV che esalta lo stile di vita di personaggi molto ricchi.

Non conosciamo tanti dettagli della vita di Clarissa e Lucrezia, che come detto sono delle novizie nel mondo dello spettacolo, a differenza di Jessica di cui sappiamo anche che, grazie alla partecipazione a Riccanza, è diventata grande amica di Tommaso Zorzi.

Principesse Selassié: origini

Come detto, le tre principesse sono figlie dell’ultimo imperatore etiope. Tuttavia, il padre delle ragazze, Aklile Berhan Makonnen Hailè Selassiè sarebbe in prigione in Svizzera, a Lugano. Sarebbe stato arrestato a giugno in Lussemburgo per truffa bancaria ed estradato in Svizzera. Non una situazione ottimale dunque per il padre delle tre principesse, che dal canto loro continuano a difendere a spada tratta il loro retaggio.

