È morto Rossano Rubicondi | Belen | Ivana Trump | carriera

La notizia l’ha data Simona Ventura sui suoi profili social: è morto Rossano Rubicondi, il 49enne ex marito di Ivana Trump.

È morto Rossano Rubicondi: tutto ciò che sappiamo

“Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio” ha scritto Simona Ventura su Instagram e su Twitter. La notizia della morte di Rossano Rubicondi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche in considerazione della sua giovane età (49 anni). È mistero sulle cause della scomparsa. Secondo quanto riportato da Roberto Alessi sul sito di Novella 2000, pare fosse affetto da melanoma. E sembra che sia morto in America, laddove avrebbe dovuto aprire un ristorante (a New York).

Chi era Rossano Rubicondi

Romano classe 1972, Rossano Rubicondi è stato un modello e un personaggio televisivo. Trasferitosi a Londra quando era solo un ragazzo, nel 2008 sposò Ivana Trump e partecipò a L’isola dei famosi. Condusse in seguito Cupido con Federica Panicucci, portò in scena una parodia di se stesso in Natale a Beverly Hills e tornò all’Isola dei Famosi come inviato. Il suo ultimo film, Un viaggio indimenticabile, risale al 2018.

Gli amori

La relazione più famosa e più lunga, Rossano Rubicondi l’ha vissuta con Ivana Trump. I due si sono sposati nel 2008 dopo sei anni di fidanzamento, hanno divorziato nel 2009 e sono poi tornati insieme prima di lasciarsi definitivamente nel 2019. “Rossano deve lavorare e trascorre molto tempo in Italia mentre io mi divido tra New York, Miami e Saint-Tropez. Siamo spesso lontani e questa cosa non funziona davvero, così abbiamo deciso di separarci. Ci siamo divertiti tanto insieme e restiamo buoni amici” spiegò all’epoca l’ex moglie di Donald Trump. Tuttavia, di Rossano Rubicondi si parlò anche per un presunto flirt con Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi. La showgirl era all’epoca fidanzata con Marco Borriello, ma la relazione finì dopo il ritorno dal reality. E, secondo Vladimir Luxuria (anche lei concorrente dell’Isola), il motivo sarebbe proprio un bacio tra l’argentina e Rubicondi.

