Sonia Bruganelli che lavoro fa la moglie di Paolo Bonolis| figli

Sonia Bruganelli non è solo opinionista al GF Vip fa anche un altro lavoro. Tutto sulla moglie di Paolo Bonolis, figli, età.

Sonia Bruganelli è una famosa imprenditrice romana, moglie di Paolo Bonolis e opinionista al GF Vip. Scopriamo però di più su di lei, sul suo lavoro e sulla sua vita privata col noto conduttore televisivo, fino all’avventura odierna nella casa del Grande Fratello.

Sonia Bruganelli: che lavoro fa

Nata a Roma, Sonia Bruganelli è laureata in Scienze della Comunicazione e dopo gli studi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del marketing, fondando un’agenzia di scouting di modello, la SDL 2005.

C’è Sonia Bruganelli dietro a trasmissioni di successo firmate dal marito come Ciao Darwin e Avanti un altro, lei si è occupata dei casting e ha contribuito al successo dei programmi. Inoltre, Sonia Bruganelli ha anche creato una linea di abbigliamento per bambine, dal nome Adele Virgy, e con il brand Happiness una collezione di magliette ispirata al programma Avanti un altro.

Sonia Bruganelli: vita privata

Dal 14 giugno 2002, Sonia è sposata col noto conduttore televisivo Paolo Bonolis. I due si sono conosciuti nel 1997 grazie a Tira e Molla, dove la donna era impegnata nelle telepromozioni. La coppia ha anche avuto tre figli: Silvia nel 2003, Davide nel 2005 e infine la più piccola, Adele Virginia, nel 2009.

Sonia Bruganelli vanta anche un enorme seguito su Instagram, come un profilo seguito da oltre 600.000 followers. Oggi, l’imprenditrice si trova in televisione come opinionista del Grande Fratello Vip e recentemente è stata protagonista di una nuova polemica che ha coinvolto Adriana Volpe, altra opinionista del GF. In questa nuova avventura, infatti, la moglie di Bonolis si sta facendo notare per la sua estrema schiettezza.

