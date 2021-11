Biondo chi è Simone Baldasseroni | canzoni | film | che fine ha fatto

Biondo è un celebre cantante trapper, che deve la propria fama ad Amici 17 di Maria De Filippi, andato in onda nel 2018. Il suo vero nome è Simone Baldasseroni, nato a Roma il 19 dicembre 1998.

La sua carriera si è ritrovata a un bivio. Diviso tra due grandi passioni. Da una parte la musica e dall’altra la cucina. Se non fosse riuscito a diventare un cantante, avrebbe di certo tentato la via per affermarsi come chef. Ha infatti studiato all’istituto alberghiero. Ancora oggi ama cucinare per le persone che ama, che si tratti di parenti, amici o di nuove ragazze che frequenta.

Parlando di interessi amorosi, si può dire che abbia iniziato a comporre canzoni per conquistare la sua ormai ex ragazza. È per lei che ha aperto il suo canale YouTube, che negli anni è divenuto molto seguito e oggi conta circa 250mila iscritti.

LEGGI: Alessandra Mussolini cosa fa oggi | marito chi è | figli

Che fine ha fatto Biondo

La sua carriera è caratterizzata da alti e bassi. Tutto ha avuto inizio a 18 anni, quando ha aperto il suo canale YouTube, avendo l’età minima per poter monetizzare legalmente. È qui che pubblica una delle canzoni cui è più legato, 4M (sta per 4 mura), al punto da farne un tatuaggio. È il suo unico, posto dietro l’orecchio.

Raggiunge il sesto posto ad Amici di Maria De Filippi. Il pubblico adora la sua storia con Emma Muscat, con la quale pubblica una hit di successo, Avec Moi. Partecipa al Festival di Sanremo, come ospite della serata duetti.

Sono due i suoi album in studio, Dejavu ed Ego. Negli ultimi anni ha pubblicato svariati singoli, con i fan che attendono con ansia il suo nuovo disco:

Hey Shawty Japan1ce Tira Balli e Dubai Garçon Non 6ento nada



Svariate le collaborazioni, da Einar alla già citata Emma Muscat, da Aka7even a Gallagher. Il 2022, con il ritorno dei concerti, ci si attende un suo album e soprattutto una maggior presenza in TV e sui social.

LEGGI: Veronica Gentili chi è | stipendio | fidanzato | padre famoso | fratello

I film

Biondo è un attore? Non proprio ma ha di certo tentato di seguire questa carriera in più di un’occasione. Nel 2021 i fan lo hanno visto coinvolto in due progetti. Il primo è stato un episodio di Che Dio ci aiuti. Il secondo, invece, il film per la TV Crazy For Football – Matti per il calcio.

Non si è trattato della sua prima esperienza. In precedenza ha infatti recitato in Siamo solo piatti spaiati ed È per il tuo bene.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI