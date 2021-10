Alessandra Mussolini cosa fa oggi | marito chi è | figli

Alessandra Mussolini, cosa fa oggi la nipote di Benito Mussolini e i dettagli della sua vita privata e sentimentale.

Alessandra Mussolini è uno dei volti più conosciuti dello star-system italiano. Non solo il cognome pesante, quella discussa parentela con nonno Benito, ma anche la sua carriera in politica, con l’approdo sia al Parlamento italiano che in quello europeo, che la sua avventura in televisione. Scopriamo cosa fa oggi Alessandra Mussolini e i dettagli della sua vita privata.

Alessandra Mussolini: cosa fa oggi

Nel 2020, Alessandra Mussolini è stata protagonista in televisione a Ballando con le stelle, danzando con Samuel Peron. Intanto, la Mussolini è rimasta molto attiva sui social network, soprattutto su Instagram, pubblicando tanti scatti sia della sua sfera lavorativa che di quella privata.

La doppia attività della Mussolini, sia quella politica che quella televisiva, continuano a viaggiare a ritmi intensi e una delle ultime battaglie in campo politico è stata a sostegno del ddl Zan, che proprio di recente è stato affossato con enorme clamore.

Alessandra Mussolini: vita privata

Nel 1989, Alessandra Mussolini ha sposato Mauro Floriani, dando alla luce tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. Quest’ultimo particolarmente famoso perché recentemente è stato convocato in prima squadra dalla Lazio. Nel 2013 però i due si sono separati a causa di alcuni scandali che hanno riguardato Mauro. Alessandra ha detto più volte di non essere mai riuscita a perdonarlo, ma di essere comunque riuscita a voltare pagina dopo la separazione.

Mauro Floriani è infatti stato coinvolto nel famoso caso delle baby-squillo dei Parioli, un noto quartiere di Roma, e questo ha contribuito a portare alla rottura del matrimonio con Alessandra Mussolini.

