Nicola Porro chi è | stipendio | moglie e figli

Vicedirettore de Il Giornale, Nicola Porro è il conduttore di Quarta Repubblica. Scopriamo di più su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Nicola Porro

Romano classe 1969, Nicola Porro è laureato in Economia e Commercio ed è un giornalista professionista. Una borsa di studio l’ha condotto all’Università di Harvard, per il corso di Business Case Discussion, e alla Bocconi per una specializzazione finanziaria. Portavoce dell’allora ministro degli esteri Antonio Martino, ha lavorato a Il Foglio per Foglio Finanziario e al Corriere Economia. In TV, ha condotto In onda su LA7 con Luca Talese e Virus – Il contagio delle idee su Rai 2 (di cui è stato conduttore e autore). Ha insegnato Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico allo IULM di Milano, ed è poi passato a Mediaset per condurre Matrix (dal 2016 al 2020). Parallelamente, nel 2018, gli è stata affidata la conduzione di Quarta Repubblica su Rete 4, programma che conduce ancora oggi. Ma Nicola Porro è anche un imprenditore: possiede in Puglia la Tenuta Rasciatano, in cui produce vino e olio.

Quanto guadagna Nicola Porro?

Lo stipendio di Nicola Porro è sconosciuto: i guadagni del conduttore di Quarta Repubblica, programma di approfondimento politico in onda ogni lunedì in prima serata, non sono mai stati diffusi. L’unica cosa certa è la polemica con Fabio Fazio e i suoi 2,4 milioni di stipendio (lordi). “Vorrei essere Fazio” ha confessato, durante una puntata che aveva per tema proprio i guadagni del conduttore di Chi tempo che fa. Spiegando poi che, con quei soldi, si toglierebbe ogni sfizio, dai voli sul jet privato alla Lamborghini fino ai viaggi.

Nicola Porro: vita privata

Nicola Porro è sposato con Allegra Galimberti, madre dei suoi due figli Ferdinando e Violetta. Riservatissima, di Allegra si sa solo che lavora nel campo della moda. E che per lei il giornalista ha messo la testa a posto. “Da ragazzo ero libertino. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto” ha raccontato. Dei figli non si conosce neppure l’età e le foto sono raririssime. L’unica cosa che Nicola Porro ha raccontato su di loro, è che non lo vedono in televisione in quanto vanno a letto presto.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI