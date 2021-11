Pierpaolo Pretelli chi è | fidanzata Giulia | ex moglie | Temptation Island

Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo noto per essere stato il primo “velino” di Striscia La Notizia, fianco a fianco con Elia Fongaro. La sua carriera è proseguita con Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore. Tutto questo gli ha consentito d’essere inserito nella lista dei partecipanti al Grande Fratello VIP 5. Dall’autunno 2021 è invece uno dei concorrenti di Tale e Quale Show.

Chi è Pierpaolo Pretelli

Nato a Maratea il 31 luglio 1990, si è diplomato al Liceo Scientifico e poi trasferito a Roma, dove si iscrive a Giurisprudenza. Abbandona però gli studi per entrare nel mondo dello spettacolo. Attualmente vive ancora nella Capitale.

Ha svolto differenti lavori durante gli anni dell’università, dal cameriere al ballerino, fino al bagnino. Ha trovato spazio nel programma I Migliori anni, prima di diventare velino. È tra i single tentatori di Temptation Island VIP del 2018, condotto da Simona Ventura, per poi divenire corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Ha preso parte come ospite ai salotti di Barbara D’Urso e pubblicato un singolo con la cantante Giorgina: Rondine. La svolta è però giunta grazie al Grande Fratello VIP 5.

È lo show di Alfonso Signorini che gli ha consentito di diventare a tutti gli effetti un personaggio pubblico riconoscibile. È infatti stato scelto per far parte di Tale e Quale Show 2021, condotto da Carlo Conti. Affianca concorrenti come Federica Nargi, Alba Parietti, Ciro Priello dei The Jackal, Biagio Izzo e molti altri.

Vita privata

Nel 2019 ha avuto una relazione con l’influencer Ginevra Lambruschi. Una storia particolarmente paparazzata e breve. Lei è un volto noto del web, ex fidanzata di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Nel salotto di Barbara D’Urso viene annunciata la relazione e nello stesso luogo la rottura poche settimane dopo.

La sua storia più importante è stata di certo quella con Ariadna Romero, dalla quale ha avuto il figlio Leonardo. Un rapporto difficile dopo la nascita, considerando come fosse tornato a lavorare come cameriere e non solo. Ha raccontato d’aver svolto fino a tre lavori contemporaneamente per mettere soldi da parte, non certo d’avere un futuro nel mondo dello spettacolo.

Ha spiegato che dopo la chiusura della storia con Ariadna Romero non è riuscito a legarsi a nessuna donna, perché fin troppo sofferente. Ha di fatto ritenuto d’avere una sorta d’incapacità d’amare.

Giulia Salemi

All’interno della casa del Grande Fratello VIP ha conosciuto Giulia Salemi, con la quale ha iniziato una storia d’amore che dura ancora oggi. Un feeling particolare, il loro, fin da subito. Il pubblico ha sospettato si trattasse di una montatura studiata a tavolino ma la loro storia prosegue ancora oggi.

Splendido lo gesto di lei, che lo ha accolto con un allestimento di palloncini e decorazioni romantiche.