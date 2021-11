Madame cantante | età | famiglia | esordi | canzoni

Conduttrice per una sera de Le Iene, Madame è tra gli astri nascenti del rap italiano. Conosciamola un po’ più da vicino.

Chi è Madame

Madame, vero nome Francesca Calearo, nasce a Vicenza il 16 gennaio 2002. A soli 16 anni firma il suo primo contratto con Sugar Music, che la lancia verso il successo col singolo Sciccherie. Certificato Disco d’oro, il brano viene condiviso da Cristiano Ronaldo su Instagram. E il nome di Madame arriva sulla bocca di tutti. Sotto la guida della manager rap Paola Zukar, pubblica il singolo 17 e La promessa dell’anno. Collabora con Rkomi, Ensi e Marracash, con Young Miles e Slait, con Elodie (in Andromeda), Durdust e Ghali. Lavora con i Negramaro all’album Contatto, duetta con Blind a X Factor e partecipa al Festival di Sanremo 2021 con Voce.

Le canzoni più famose di Madame sono ad oggi Sciccherie, Voce, Tu mi hai capito, Marea e Il mio amico (che vede la collaborazione di Fabri Fibra ed è certificato Disco di platino). Voce, che a Sanremo arriva ottava, vince durante la kermesse il Premio Lunezia per il valor musical-letterario e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, e viene insignita con la Targa Tenco (così come il suo album di debutto, dal titolo Madame).

Madame: vita privata

Poche sono le notizie sui genitori di Madame. Suo padre sarebbe in pensione, sua madre lavorerebbe come segretaria in una concessionaria d’auto. La rapper ha raccontato d’aver ereditato la passione per il canto proprio dal papà, appassionato di cantautorato italiano. Il cantautorato siciliano, insieme alla trap, alle opere di Fabrizio De André e alla musica strumentale di artisti come Ludovico Einaudi ed Eddie van Halen sono alla base della sua formazione.

Dichiaratamente bisessuale, Madame non ha mai detto di essere fidanzata. Ad oggi la giovane diciannovenne sarebbe dunque single.

