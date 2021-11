Malattia di Celine Dion: cosa ha la cantante di Titanic

Celine Dion, l’indimenticata voce di “My Heart Will Go On”, è stata costretta a cancellare lo spettacolo in programma per l’inaugurazione del nuovo Resorts World Theatre di Las Vegas. Il motivo? Una malattia che le impedisce anche di alzarsi dal letto.

L’annuncio

“Ho il cuore spezzato. ll mio team ed io abbiamo lavorato al nuovo spettacolo per tutti gli ultimi otto mesi, e non potermi esibire questo novembre mi rattrista più di quanto sappia spiegare. Resorts World Las Vegas e AEG hanno lavorato 24 ore su 24 per preparare questo teatro nuovissimo e all’avanguardia, e il risultato è stupefacente. Mi sento così male per averli delusi, e sono ancor più dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi sul migliorare… Voglio superare tutto questo il prima possibile“: con queste parole Celine Dion ha annunciato ai suoi fan lo stop forzato. Uno stop che l’ha costretta non solo ad annullare le esibizioni in programma dal 5 al 20 novembre 2021 e dal 19 gennaio al 5 febbraio 2022, ma anche a posticipare il suo world tour “Courage” a marzo 2022.

Qual è la malattia di Celine Dion?

Qual è la malattia di Celine Dion? Il suo staff ha parlato di spasmi muscolari dolorosissimi, tali da non poter camminare e da non potersi alzare dal letto. Il male ai piedi e alle gambe, da quanto si apprende, è paralizzante. Ma la malattia di Celine Dion resta avvolta nel mistero. La sorella ha parlato di problemi legati alla menopausa e agli sbalzi ormonali, ma è da tempo che i suoi fan sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Da quando è morto il marito René Angélil, stroncato nel 2016 da un cancro alla gola, la cantante è drasticamente dimagrita. Tanto che, la stampa, ha parlato anche di anoressia (voci da lei sempre negate).

In realtà, gli spasmi muscolari di cui Celine Dion è affetta possono avere diverse cause. Contrazioni involontarie di uno o più muscoli, gli spasmi sono correllati a patologie quali le malattie neurodegenerative, problemi alla colonna vertebrale, reflusso gastroesofageo, sclerosi multipla, angina pectoris, distrofia miotonica, diverticoli, infiammazione del nervo trigemino. La malattia di Celine Dion alla base degli spasmi non è stata ad oggi resa nota.

