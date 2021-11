Marika Geraci è uno dei volti di Uomini e Donne: scopriamo chi è e tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Marika Geraci è una delle corteggiatrici del trono Over di Uomini e Donne ed è riuscita a stregare uno dei cavalieri “storici” del programma, Armando Incarnato. Scopriamo tutto su di lei: cosa fa nella vita e i dettagli della sua vita privata.

Chi è Marika Geraci

Nata a Palermo, Marika Geraci ha 35 anni ed è una delle corteggiatrici del trono over di Uomini e Donne. La donna ha cominciato a conoscere Armando Incarnato, uno dei cavalieri di lunga data del programma, presente addirittura dal 2018 all’interno del reality di Canale 5.

Poche informazioni si sanno su di lei, durante la presentazione in studio ha ammesso di non essere mai stata sposata e di non aver mai avuto figli, anche se non esclude di averne in futuro. Ha un profilo social molto seguito su Instagram, spinto soprattutto dalla partecipazione a Uomini e Donne.

Marika a Uomini e Donne

Sin dalla prima puntata, la nuova dama è stata adocchiata da Armando Incarnato e i due hanno intrapreso una frequentazione. Marika è uscita però anche con un altro cavaliere del trono, Marcello, ma i due hanno rotto in maniera molto fragorosa, con la siciliana che ha ammesso di provare interesse solo per Armando, scaricando così Marcello.

Tuttavia, Armando non ha preso bene la scelta di Marika di uscire con Marcello e l’ha pubblicamente schernita, rivelando che la dama ha descritto in maniera molto negativa, in privato con lui, Marcello. Inoltre, Armando ha anche accusato Marcello di essere interessato a un’altra donna all’infuori del programma.

