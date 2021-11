Francesca Neri oggi | carriera | ricordo Massimo Troisi | figli

Francesca Neri è nata a Trento il 10 febbraio 1964. È una delle attrici cinematografiche, televisive e teatrali più apprezzate del nostro paese. Vanta una lunga carriera di successo ma è nota al grande pubblico anche per essere la moglie di Claudio Amendola.

LEGGI Francesca Neri che malattia ha: cosa è la cistite interstiziale cronica

Carriera e Massimo Troisi

La sua carriera cambia radicalmente nel 1991. È la protagonista femminile di Pensavo fosse amore… invece era un calesse, pellicola del geniale e compianto Massimo Troisi. Un ruolo che le consente di ottenere il primo Nastro d’argento. In un’intervista ha raccontato: “Mi aveva scoperta nel dramma erotico di Bigas Luna Le età di Lulù e, scherzando, mi disse che voleva diventare un sex symbol come me. In realtà aveva visto nei miei occhi la sua stessa malinconia. Diventammo subito amici”.

Un legame importante come spiegato dalla stessa attrice. Lo stesso Troisi spinse Francesca Neri a rifiutare Puerto Escondido e un film di Pupi Avati. Ma, pur essendo “geloso” di Carlo Verdone, consigliò di fare Al lupo, al lupo”. “L’ho visto negli ultimi giorni della sua vita, a Ostia, in casa della sorella Annamaria dove sarebbe morto. Per questo motivo non sono mai riuscita a vedere Il Postino. Mi fa troppo male”.

Come sottolineato l’attrice reciterà poi in Al lupo di Carlo Verdone e in Carne tremula di Pedro Almodovar. In quest’ultima pellicola interpreta Helena, vincendo il secondo Nastro d’argento come migliore attrice.

Vita privata e Claudio Amendola

La carriera di Francesca Neri parla da sola punto tantissimi titoli di successo che compongono la sua ampia filmografia. Impossibile però non sottolineare quanto parte della sua notorietà con il grande pubblico sia dovuta alla sua splendida storia d’amore con l’attore e regista Claudio Amendola.

I due vivono fianco a fianco dall’ormai lontano 1998. Hanno però deciso di sposarsi soltanto nel 2010, poco più di un decennio dopo. 11 dicembre di quell’anno si sono ritrovati a New York per dirsi sì.

Lo hanno fatto dinanzi ad amici e parenti, ma soprattutto al frutto del loro amore. Si tratta di Rocco Amendola, unico figlio della coppia, nato nel 1999, un anno dopo l’inizio della loro relazione.

LEGGI: Fabio Modugno chi è figlio di Domenico Modugno: anni e storia

Francesca Neri oggi

Oggi Francesca Neri lotta per riprendere in mano la propria vita e carriera. Ha trascorso tre anni di inferno a causa di una malattia molto dolorosa. Di questo e non solo ha parlato nel suo libro, dal titolo Come carne viva.

In queste pagine ha spiegato il suo nuovo approccio alla vita punto l’attrice ha raccontato dell’importanza d’avere una persona come Claudio Amendola al proprio fianco, soprattutto nei tanti momenti difficili della loro vita quotidiana degli ultimi anni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI