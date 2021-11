Iva Zanicchi oggi | età | canzoni | carriera | dove è nata

Iva Zanicchi, tutto sulla famosissima cantante italiana: la sia carriera e le canzoni più famose e cosa fa oggi.

Quella di Iva Zanicchi è una delle voci più importanti della musica italiana: vediamo tutto quanto su di lei, dalla sua carriera e le canzoni più famose e cosa sta facendo oggi.

Chi è Iva Zanicchi: carriera e canzoni

Nata a Vaglie di Ligonchio, provincia di Reggio Emilia, il 18 gennaio 1940, Iva Zanicchi intraprende presto la carriera di cantante, esordendo al Festival di Sanremo nel 1965. Già da qualche anno in rampa di lancio, nel 1967 arriva anche il successo all’Ariston, col brano Non pensare a me. Due anni dopo fa il bis, con un’altra leggendaria canzone come Zingara.

Dopo il doppio successo al Festival, per Iva Zanicchi arriva anche il successo internazionale, con importanti tour sia in Europa che nel mondo. Per tutti gli anni ’70 continua la carriera della cantante, che poi però va decrescendo, fino a un lungo periodo di inattività, rotto solo negli anni 2000.

Alla carriera da cantante, negli anni 2000 affianca anche quella politica, che però viene abbandonata dopo la sconfitta nelle elezioni europee nel 2014.

Iva Zanicchi oggi

Ora, Iva Zanicchi è pronta a tornare alla ribalta. Il 4 e l’11 novembre andrà in onda D’Iva, programma trasmesso da Canale 5 che ripercorre, tra aneddoti e ricordi, la lunga carriera della cantante. Sarà una grande occasione per rivivere ben 60 anni di carriera e per scoprire delle nuove storie raccontate direttamente dalla cantante.

Insieme a Iva Zanicchi, ci saranno anche tantissimi amici e ospiti ad impreziosire la serata, come Orietta Berti, Gigi d’Alessio, Rita Pavone e Fausto Leali. Un appuntamento dunque da non perdere, in onda in prima serata su Canale 5 stasera e prossima settimana.

