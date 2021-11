La scelta di Maria | trama | attori

La scelta di Maria, trama e attori del documentario sul Milite Ignoto che andrà in onda questa sera su Rai1.

Stasera, in prima serata su Rai1, andrà in onda la Scelta di Maria, docu-film che ripercorre le origini del Milite ignoto. Scopriamo dunque di cosa parla il documentario e quali sono gli attori coinvolti.

La scelta di Maria: la trama

Il docu-film racconta la storia del Milite Ignoto, la salma tumulata al termine della Prima Guerra Mondiale di un soldato italiano al Vittoriano di Roma. Il corpo scelto era stato reso irriconoscibile dalle tante ferite subite ed è stato scelto appunto come simbolo di tutte le vittime della Grande Guerra.

La scelta di Maria ripercorre la designazione di quella salma come Milite Ignoto. La storia parte dal Friuli Venezia Giulia, durante il Biennio Rosso che ha seguito la Grande Guerra. Per onorare i caduti del conflitto vengono istituite due commissioni che hanno il compito di scegliere undici salme rese irriconoscibili dalle ferite di guerra e una madre a cui non è stato restituito il cadavere del figlio. Lei avrebbe avuto il compito di scegliere il Milite ignoto tra le salme indicate.

Il film racconta quindi il lavoro della commissione per selezionare i corpi e la decisione di optare per Maria Bergamas come “Madre d’Italia”. Quindi, la pellicola ripercorre il viaggio del soldato caduto fino a Roma.

La scelta di Maria: cast

Questo è il cast del docu-film:

Sonia Bergamasco: Maria Bergamas

Cesare Bocci: Luigi Gasparotto

Alessio Vassallo: Augusto Tognasso

Alessia Franchin: Anna Visentini Feruglio

Valentina Munafò: Anna Bergamas

Carla Manzon: Mercedes Iori

Marco Maria Casazza: Giuseppe Paolini

Massimo Sangermano: Sanna

Federico Pieri: don Nani

La scelta di Maria, dove è stato girato

Vi è stato un gran lavoro da parte della produzione per la realizzazione di questo docu-film. I luoghi mostrati ne La scelta di Maria, infatti, sono proprio quelli dove si sono svolti i fatti narrati. Cast e crew sono stati impegnati all’interno della Basilica di Aquileia, ad esempio, così come nelle trincee ancora esistenti del Monte San Michele.

Spazio anche a riprese sul greto del fiume Isonzo, dove hanno avuto luogo alcune sanguinose battaglie della Prima Guerra Mondiale, passate poi alla storia (tristemente). In generale, però, il set principale è stato rappresentato da Aquileia.

