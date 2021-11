Chi è Vincenzo Rossiello di Uomini e Donne Trono Over

Vincenzo Rossiello è uno dei volti di Uomini e Donne: scopriamo chi è e tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Uno dei volti nuovi del trono over di Uomini e Donne è Vincenzo Rossielo, presentato proprio ieri all’interno del programma. Scopriamo tutto quanto su di lui, da cosa fa nella vita ai dettagli della sua vita privata.

Chi è Vincenzo Rossiello

C’è una new entry nel trono over: si chiama Vincenzo Rossiello, ha 35 anni e viene dalla Puglia. Il nuovo cavaliere viene da Bitonto, in provincia di Bari, e nella vita fa l’operatore ecologico. Ha una piccola azienda familiare, che porta avanti col padre e il fratello, mentre nel tempo libero gioca a calcetto a livello amatoriale e si esibisce in piccole commedie teatrali e spettacoli di cabaret.

Nella sua presentazione, Vincenzo ha ammesso di voler costruirsi una propria famiglia e di avere dei figli. Uomini e Donne, secondo lui, è un’occasione per mettersi alla prova dopo le esperienze negative che gli sono capitate nella vita e anche un’occasione per trovare l’anima gemella e costruirsi finalmente quella famiglia che avrebbe voluto costruire da tempo.

Vincenzo a Uomini e Donne

Vincenzo è pronto a muovere i primi passi all’interno del programma. La prima dama ad averlo colpito è Nancy, con cui ha voluto fare il primo passo, ma il cavaliere si è detto incuriosito anche da Ida e Marika.

Preso vedremo dunque il nuovo cavaliere all’opera all’interno del programma, pronto a tornare oggi con le novità su Diego e Ida e con le lamentele di Biagio circa le dame che ha frequentato, che hanno generato tantissime polemiche.

