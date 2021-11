Chi è Daniela di Uomini e Donne Trono Over | età

Daniela, chi è la dama del trono over di Uomini e Donne che ha frequentato il cavaliere Biagio: tutti i dettagli sulla sua vita e sulla loro frequentazione.

Tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne c’è Daniela, la quale ha provato a frequentare il cavaliere Biagio. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Daniela di Uomini e Donne

Della dama di Uomini e Donne non si sa molto, sappiamo che è campana e poco altro. Durante il suo percorso sicuramente potremo sapere qualcosa in più, anche se lei per ora non si sta sbottonando più di tanto.

Dal suo ingresso ha iniziato a frequentare Biagio, le cose tra i due all’inizio sono andate molto bene, ma piano piano la situazione ha iniziato a farsi più difficile. Dopo gli entusiasmi iniziali, Daniela si è ricreduta sul conto di Biagio, ponendo fine alla loro frequentazione dopo che la dama è rimasta delusa per alcuni comportamenti esterni del cavaliere.

Uomini e Donne: gli altri avvenimenti

Per quanto riguarda invece le altre situazioni, Diego e Ida stanno continuando a frequentarsi e le cose stanno andando bene, nonostante la piccola gaffe della dama che ha confuso il nome di Diego con quello di Marcello, cavaliere frequentato fino a poco tempo prima. Nonostante questo scivolone, però, la situazione è rimasta molto cordiale tra i due.

Andrea Nicole invece ha deciso di prendersi una pausa per riflettere, non uscendo per una settimana né con Ciprian né con Alessandro. La tronista ha anche testato la reazione dei due, con Alessandro che si è informato solo una volta dopo la sua assenza, mentre Ciprian ha scritto più volte alla redazione chiedendo notizie.

