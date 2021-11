Clizia Fornasier Attilio Fontana storia, figli e incidente

Clizia Fornasier è una scrittrice, attrice ed ex modella italiana. Nata a Conegliano il 4 aprile 1986, è un volto noto della televisione italiana. Ha recitato in film come Notte prima degli esami – Oggi e in serie TV come L’ispettore Coliandro.

Chi è Clizia Fornasier

La sua carriera ha inizio con la vittoria del titolo di Miss Veneto. Questo le consente di partecipare a Miss Italia 2004, vincendo il titolo di Miss Sasch Modella Domani. Un anno dopo ecco Clizia Fornasier fare il proprio debutto su Rai 1 come conduttrice di Anteprime: aspettando Miss Italia, Varietà e Super Varietà. La sua carriera è ufficialmente decollata.

In questa fase si dedica molto al cinema e alla televisione. La recitazione l’appassiona ed è qualcosa che non ha mai abbandonato, pur essendosi dedicata a molto altro. Da Notte prima degli esami a Grande, grosso e… Verdone, passando per Un medico in famiglia, L’ispettore Coliandro e I Delitti del Barlume.

Nel 2013 ha mostrato un altro aspetto del suo grande talento, pubblicando un romanzo giallo: Rajoda. Nello stesso anno è una delle concorrenti di Tale e quale show, condotto da Carlo Conti, imitando Britney Spears, Olivia Newton-John e Annie Lennox, tra gli altri. Il conduttore la rivuole anche per L’anno che verrà e nel 2014 è inviata di Sogno e son desto, di Massimo Ranieri. È poi approdata a Quelli che il calcio, dove ricopre il ruolo di inviata.

Clizia Fornasier e Attilio Fontana, la storia d’amore

L’esperienza a Tale e quale show è fondamentale non solo per la sua carriera ma soprattutto per la sua vita privata. È proprio qui che conosce Attilio Fontana, l’uomo della sua vita. La coppia ha festeggiato l’arrivo del primo figlio, Blu, nel 2016. Nel 2019, invece, è venuto al mondo Mercuzio.

Due nomi di certo estrosi, dei quali la coppia ha spesso avuto modo di parlare: “Siamo entrambi un po’ folli. Mercuzio è un nome che contiene un po’ di tormento e ci piaceva soprattutto il monologo del personaggio in Romeo e Giulietta. Esprime appieno la libertà dell’artista”.

La loro storia ha inizio durante i provini per Tale e Quale show. I due si sono rapidamente notati. Lei splendida ed espansiva, lui affascinante e tenebroso. I dodici anni di differenza non sono mai stati un ostacolo: “Mi ha conquistata nel modo più tradizionale: un corteggiamento lunghissimo, fatto di sms e biglietti. Ha travolto le mie barriere grazie alle parole che ha usato e usa, scegliendo sempre il momento giusto per pronunciarle, nel suo essere maschio, protettivo e geloso”.

Chi è Attilio Fontana

Nato a Roma il 15 febbraio 1974, Attilio Fontana è un attore e cantante molto famoso. Il suo volto e soprattutto la sua voce sono collegati in maniera indelebile al percorso artistico con il gruppo Ragazzi Italiani. Tante le hit, tra le quali l’indimenticabile Vero amore.

Si è cimentato nella carriera televisiva e recitativa, con ottimi risultati. Tre i film cui ha preso parte:

Vacanze sulla neve

Vento di primavera – Innamorarsi a Monopoli

Prigionieri di un incubo

Di maggior impatto le sue prove attoriali televisive, da Don Matteo a Il bello delle donne, da L’onore e il rispetto a Carabinieri. La sua voce lo ha inoltre spinto verso il mondo del teatro, dove recita regolarmente, dirigendo anche svariate opere, musical e non solo.

Un grave incidente

Un grave incidente ha messo Clizia Fornasier e Attilio Fontana in pericolo di vita: “Ho avuto una grande paura, – ha raccontato lei – perché ho sentito una frustata alla pancia. Dopo due giorni mi sono accorta d’avere dolore alla gamba e siamo corsi al pronto soccorso per accertarmi che il bambino stesse bene. Fortunatamente ci hanno rassicurati”.

La coppia è particolarmente devota a Padre Pio ed ecco cosa hanno raccontato: “Quando abbiamo fatto l’incidente, il portafoglio di Attilio si è aperto proprio sulla foto di Padre Pio”. Qualcuno li ha salvati. Questo crede la coppia, la cui auto è rimasta distrutta ma fortunatamente nulla è accaduto a loro e al piccolo Blu in pancia.

