Marco Armani oggi | Tu dimmi un cuore ce l’hai

Marco Antonio Armenise è il vero nome del famoso cantautore Marco Armani, nato a Bari il 14 giugno 1961. Un musicista a tutto tondo che ha all’attivo 7 album. La sua carriera ha vissuto alti e bassi ma non si è mai interrotta. Il suo pubblico gli è ancora fedele e lo segue con affetto nei tanti live che organizza in giro per l’Italia.

LEGGI: Marco Armani oggi | canzoni | moglie e figli

Che fine ha fatto Marco Armani

Nei primi anni Duemila si assiste al suo ritorno con La notte vola, gara musicale televisiva. Riuscì ad arrivare in semifinale e dopo 3 anni, nel 2004, eccolo a Music Farm, reality per artisti che lo vide come uno dei concorrenti. Una visibilità che fa tornare il suo nome sulla bocca del grande pubblico. Così nel 2005 ha pubblicato il singolo Nessuna ragione, duettando con Lighea.

Nel 2007 ha pubblicato il disco Parlami d’amore. Un progetto decisamente interessante, dal momento che lo vede reinterpretare 10 brani di Cesare Andrea Bixio. Dei veri e propri classici della musica italiana come Parlami d’amore Mariù.

La sua vita si divide tra palcoscenico e lavoro quotidiano. Quest’ultimo consiste nell’insegnare canto in una nota scuola di Roma. Dal 2015 è inoltre responsabile delle single della tramissione Rai Techetechetè. Un lavoro divertente che ha avuto effetto sul pubblico, intervenendo su brani dell’Hit Parade degli ultimi 60 anni, sostituendone tutte le parole con un unico vocabolo, ovvero Techetechetè.

Il 2018, infine, è un anno importante. Prende prima parte alla trasmissione Ora o mai più su Rai 1, condotta da Amadeus, e poi pubblica un nuovo disco, Con le mie parole, proponendo brani inediti e alcuni suoi grandi successi.

LEGGI: Tale e Quale Show stasera ultima puntata: imitazioni e classifica

Tu dimmi un cuore ce l’hai, testo

Svariati i brani di successo di Marco Armani, ma è innegabile come Tu dimmi un cuore ce l’hai sia la più apprezzata della sua discografia. Ecco il testo:

Noi restiamo qui ad aspettare

un’alba che non deve mai arrivare

ho i brividi di freddo

cercando un posto per conoscerci

e con le spalle che si toccano

col naso rosso che ti gocciola

siamo finiti qui

a confidarci con le nuvole

è distante la città

c’è chi balla e c’è chi va

e c’è chi ha bevuto

e chi un cuore non ha

e chi sta dormendo

e chi l’amore fa

ma tu dimmi un cuore ce l’hai

tu che non ti fermi mai

senza parlare mi vuoi

tu che mi fai volare

ma dimmi un cuore ce l’hai

un cuore vero per noi

che spinga più forte

e che non si fermi mai

eh mai sì

tu che mi fai volare

ma si che un cuore ce l’hai

un cuore vero per noi

che batta più forte

e che non si ferma mai

e poi non è così difficile

sognare ad occhi aperti è facile

ho voglia di restare

tu ferma il mondo io

io scendo qui

è vicina la città

fuori è l’alba

eccola qua

e ancora cadi nel freddo

con un sorriso in più

abbiamo tutto il tempo

che puoi darmi tu

ma dimmi un cuore ce l’hai

tu che non ti fermi mai

senza parlare mi vuoi

tu che mi fai volare

ma si che un cuore ce l’hai

un cuore vero per noi

che spinga più forte

e che non ci fermi mai

eh sì yeah

tu che non mi fai sempre volare

ma si che un cuore ce l’hai

un cuore vero per noi

che batte più forte

e che non ci fermi mai

yeeh yeeh mai

che non ci fermi mai

che non ci fermi mai

che non ci fermi mai

mai

yeeah yeeah.