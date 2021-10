Marco Armani oggi | canzoni | moglie e figli

Marco Armani è il nome d’arte di Marco Antonio Armenise, nato a Bari il 14 giugno 1961. È un cantautore, musicista e arrangiatore, la sua carriera ha vissuto alti e bassi, proseguendo dagli anni ’80 a oggi. Un artista che ha saputo sfruttare la giusta occasione per emergere, per poi allontanarsi dalle scene e rinascere. La sua è una splendida storia, a partire dalle particolari origini.

Chi è Marco Armani

Marco Armani è figlio d’arte. Suo padre è un infatti un chitarrista. Si può dire, dunque, che la passione per la musica è un tratto distintivo della loro famiglia. Il suo esordio è avvenuto quando aveva appena quattro anni, prendendo parte allo Zecchino d’Oro!

Una volta maturato, ha fondato una band: Parsifal. Era il 1975 e il nome omaggia i Pooh. La sua carriera, come quella di tanti del resto, è stata lanciata da Pippo Baudo, che gli ha permesso di esibirsi a Domenica In. Gli anni ’80 vedono esplodere il suo nome, soprattutto grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo. I brani presentati tra il 1983 e il 1985 sono i seguenti:

È la vita

Solo con l’anima mia

Tu dimmi un cuore ce l’hai

Nel tempo ha preso parte a svariate manifestazioni di successo, come il Festivalbar, incidendo album in studio. Il suo nome è poi lentamente finito nel dimenticatoio, fino al ritorno in auge nel 2015. Ha infatti dato voce alle sigle di Techetecheté di Rai 1. Col tempo si è anche impegnato come insegnante di canto in una scuola a Roma. Nel 2018, invece, ha pubblicato un nuovo album, Con le mie parole, duettando con Ron, Luca Carboni e Red Canzian.

Vita privata

Marco Armani vanta una splendida famiglia. È da tempo sposato con Jenny, amore della sua vita e compagna di sempre. Lo ha sempre supportato in ogni scelta della sua lunga carriera. I due tengono molto alla propria privacy e infatti della moglie non si hanno grandi informazioni. Lo stesso dicasi del figlio, unico, avuto negli anni scorsi.