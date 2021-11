Fabio Mancini chi è: è lui il nuovo fidanzato di Diletta Leotta?

Dopo Can Yaman, Diletta Leotta avrebbe un nuovo amore. Chi è? Scopriamolo insieme!

Chi è Fabio Mancini

Fabio Mancini è nato a Bad Homburg vor der Höhe, in Germania, l’11 agosto 1987. Supermodello italiano, è annoverato tra i migliori e i più richiesti della sua generazione. Per ben 11 anni ha sfilato per Giorgio Armani e per Emporio Armani, posando per 9 campagne pubblicitarie. E, il suo profilo Instagram @fabiomancini, è seguito da 373mila followers. Padre italiano e madre italo-indiana, Fabio Mancini è stato notato da un talent scout a Milano quando aveva 21 anni. E, da subito, è entrato nella “scuderia” di Giorgio Armani venendo così lanciato nell’olimpo della moda mondiale. In carriera, il 34enne ha sfilato in tutto il mondo. L’ha fatto per Re Giorgio, ma anche per Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood, Dirk Bikkembergs, Marithé + François Girbaud, Ermanno Scervino, Brioni, Desigual, John Richmond, Rocco Barocco. È stato in copertina su L’Officiel, ha posato per le principali riviste internazionali. E ha prestato il volto alle campagne pubblicitarie di Carolina Herrera, Borsalino, Carlo Pignatelli, Pierre Cardin, L’Oréal. Insieme alla modella americana Emily DiDonato è stato testimonial di Yamamay, nel 2018 è diventato volto mondiale di Borsalino. E, a fotografarlo, sono stati i più grandi: Giovanni Gastel, Oliviero Toscani, Bruce Weber.

In televisione, Fabio Mancini ha esordito nel programma La vita in diretta, ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera. È poi stato intervistato da Caterina Balivo a Detto Fatto e, nel 2019, ha commentato per la Rai la settimana della monda dando vita ad utili tutorial con consigli di stile insieme a Bianca Guaccero.

Fabio Mancini e Diletta Leotta

Fabio Mancini e Diletta Leotta sono una coppia? La conduttrice di DAZN si è lasciata alle spalle il fidanzamento (da molti giudicato finto) con l’attore turco Can Yaman. E diversi sono i nuovi flirt che le sono stati attribuiti. Secondo Dagospia, il suo cuore batterebbe ora proprio per Fabio Mancini. I due sono stati paparazzati durante un’uscita a quattro, insieme ad Elodie e Davide Rossi (anche lui modello di Armani).

Diletta Leotta e Fabio Mancini avrebbero trascorso Halloween insieme, ma una conferma ufficiale sulla loro (presunta) relazione non è mai arrivata.

