Vita da Carlo: dove vedere, data di uscita, trama e cast

Vita da Carlo è una serie TV diretta e co-sceneggiata da Carlo Verdone. Scopriamo trama, cast e data di uscita del nuovo contenuto presente su Amazon Prime Video

“Vita da Carlo” è la prima serie TV firmata da Carlo Verdone. La data di uscita è venerdì 5 novembre ed è disponibile su Amazon Prime Video. Diretta e co-sceneggiata dallo stesso regista romano, la serie TV racconta la storia di un cineasta che vuole affermarsi come regista di spessore.

LEGGI: Tale e Quale Show stasera ultima puntata: imitazioni e classifica

Vita da Carlo: trama

In Vita da Carlo, Carlo Verdone interpreta se stesso e gioca in un intreccio tra vita vera e finzione. A caccia di finanziamenti per film, spera di diventare regista di spessore ma viene puntualmente bocciato. Da lui ci si aspetta solo commedie leggere e i suoi personaggi eccentrici. Generoso e sempre disponibile, la sua immagine pubblica è quella. Non si nega mai a chi gli chiede selfie per strada, autografi negli autogrill e quant’altro. Ma la sua disponibilità comporta a Carlo una vita privata frugale.

Contemporaneamente infatti deve fare i conti con la famiglia tra luci e ombre e con l’infatuazione per una bella farmacista avvenuta in una dei suoi luoghi preferiti. Irrompe poi una proposta, realmente accaduta a Carlo Verdone e riproposta nella serie tv, quella di candidarsi a sindaco di Roma. Infatti alcuni anni fa secondo dei sondaggi riservati, il regista e attore sarebbe stato un politico apprezzatissimo dai suoi concittadini. Alla fine però decise di non accettare la proposta.

LEGGI: Francesca Neri oggi | carriera | ricordo Massimo Troisi | figli

Vita da Carlo: il cast

‘Vita da Carlo’ vede la presenza di un cast di grande spessore. Oltre a Carlo Verdone sono presenti tra gli altri anche Max Tortora, Anita Caprioli e Monica Guerritore. Questo il cast di Vita da Carlo:

Carlo Verdone nei panni di se stesso

Max Tortora nei panni di se stesso

Anita Caprioli è Annalisa

Monica Guerritore è Sandra

Antonio Bannò è Chicco

Caterina De Angelis è Maddalena

Filippo Contri è Giovanni

Giada Benedetti è Rosa Esposito

Maria Paiato è Annamaria

Claudia Potenza è Ivana

Andrea Pennacchi è Gustavo Signoretti

La regia della serie è di Carlo Verdone e Arnaldo Catinari, prodotta da Filmauro di Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis. La sceneggiatura è di Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni.

Vita da Carlo: dove vedere gli episodi e data di uscita

Vita da Carlo è composta da dieci episodi da trenta minuti l’uno. La data di uscita è il 5 novembre e si può vedere su Amazon Prime Video. Le prime quattro puntate sono state presentate in anteprima nel corso della Festa del Cinema di Roma 2021.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI