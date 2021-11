Il Torneo di Tale e Quale Show 2021: cast e quando inizia

Dopo la vittoria dei Gemelli di Guidonia, Tale e Quale Show tornerà con il Torneo. Tutti i dettagli, i concorrenti in gara e la data di inizio della sfida

La vittoria dei Gemelli di Guidonia a Tale e Quale Show 2021 ha trovato tutti d’accordo. Il gruppo ha trionfato come da pronostici grazie anche all’ultima esibizione avvenuta durante la finale in onda venerdì 5 novembre. I tre gemelli hanno interpretato i Beatles cantando la hit “Help”. Non è però conclusa la competizione condotta da Carlo Conti e in onda su Rai Uno. Sta per arrivare il Torneo di Tale e Quale Show 2021, scopriamo i concorrenti in gara e quando inizia.



Il Torneo di Tale e Quale Show 2021: i concorrenti in gara

Il Torneo di Tale e Quale Show 2021 vedrà sfidarsi i sei concorrenti migliori dell’ultima edizione (tre uomini, tre donne e un gruppo), più quattro speciali protagonisti (due uomini e due donne) della passata. Presenti anche i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’edizione 2021. Questi i concorrenti in gara:

I Gemelli di Guidonia

Francesca Alotta

Deborah Johnson

Stefania Orlando

Ciro Priello

Pierpaolo Pretelli

Dennis Fantina

Barbara Cola

Pago

Carolina Rey

Virginio

I dieci concorrenti daranno vita a nuove imitazioni e verranno valutati dalla giuria che anche in questo format sarà composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Quando inizia e le puntate

Il Torneo di Tale e Quale Show 2021 è composto da una sola puntata, un unico appuntamento per decidere il vincitore. Il programma andrà in onda venerdì 19 novembre su Raiuno ma per i fan della trasmissione c’è una novità in vista per il 2022. Da gennaio 2022 andrà in onda Tali e Quali, format di quattro puntate in cui questa volta saranno le persone comuni a mettersi in gioco ed imitare artisti famosi.

