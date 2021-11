Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle | chi è uscito 6 novembre

Nella quarta puntata di Ballando con le stelle clamorosa eliminazione con furiosa lite. Scopriamo il concorrente uscito e chi si è salvato dopo il ballottaggio

La quarta puntata di Ballando con le stelle 2021 ha decretato l’eliminazione di uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico di casa. Un plebiscito per l’avversario che allo spareggio ha avuto la meglio con oltre il 70% di voti. Scopriamo cosa è successo e chi è stato eliminato durante la puntata in onda il 6 novembre.

Ballando con le stelle: quarta puntata

Dopo Valerio Rossi Albertini eliminato nella seconda puntata e il ritiro (temporaneo) di Albano, il terzo concorrente eliminato dell’edizione del 2021 di Ballando con le stelle è Fabio Galante in coppia con Giada Lini. Nulla da fare per l’ex calciatore che apprezzatissimo dal pubblico non ha mai convinto la giuria. Questa volta però anche da casa non c’è stato l’aiuto sperato e così ha dovuto dire addio alla competizione.

Fabio Galante e Giada Lini sono stati battuti al ballottaggio da Alvise Rigo e Tove Villfor dopo ben due prove. Le due coppie infatti hanno prima eseguito una salsa e poi hanno replicato le prove di puntate. Una scelta avvenuta anche per le polemiche nate a causa del voto inflitto da Guillermo Mariotto a Fabio Galante. Il concorrente ha contestato il 3 ricevuto dal giurato per la prova effettuata durante la serata. Infatti dopo la sua ultima esibizione ha puntato il dito contro lo stilista e ha ironicamente dedicato l’esibizione proprio a lui.

A vincere la serata per la giuria è stata la coppia composta da Valeria Fabrizi e Giordano Filippo che ha avuto anche il tesoretto. Stesso discorso per Memo Remigi e Maria Ermachcova, arrivati secondi con tesoretto. Terzo posto a pari punti per le coppie composto da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Arisa e Vito Coppola, Morgan Alessandra Tripoli.

