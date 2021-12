Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 11 dicembre: i finalisti

Penultima puntata di Ballando con le Stelle, tempo di ripescaggi per le coppie. Scopriamo chi è stato eliminato e chi sono i finalisti

È tempo di ripescaggi a Ballando con le Stelle. La penultima puntata dello show consentirà ad una delle coppie eliminate di accedere in finale. Una sfida agguerrita tra Valerio Rossi Albertini, Albano, Fabio Galante, Mietta, Bianca Gascoigne, Memo Remigi e Andrea Iannone. Scopriamo chi è stato eliminato e chi sono i finalisti di questa edizione.

Ballando con le stelle: altro spareggio per Alvise Rigo

La superprova iniziale vede sfidarsi i primi finalisti. Subito in risalto Arisa che prende il primo 10 della serata, bene Sabrina Salerno così come Valeria Fabrizi. Per loro il voto è 9. Stesso voto per Federico Lauri, mentre Alvise Rigo sorprende tutti e conquista Guillermo Mariotto. Per Carolyn Smith però non va oltre l’8. Coraggio e tecnica permettono a Morgan di conquistare un bel 10.

Nella seconda manche c’è una sorpresa per ogni concorrente. Federico Lauri (Federico Fashion Style) inizia a ballare con Anastasia ma dopo poco viene sostituita dalla moglie Letizia Porcu. A loro si aggiunge la figlia Sophie Maelle e il concorrente scoppia in lacrime. Dopo è il turno di Morgan che riabbraccia la figlia Lara dopo due anni di lontananza. Arisa invece accoglie il padre Antonio “grande lavoratore come Vito”.

La sorpresa di Sabrina Salerno è invece il marito Enrico Monti, mentre Alvise Rigo preferisce non ballare con la madre e le dedica il ballo con Tove. Chiude Valeria Fabrizi che non riesce a trattenere le lacrime ballando con la figlia Giorgia Giacobetti. Arisa conquista il primo posto con altri 10 punti, Alvise Rigo è ultimo e costretto allo spareggio per la sesta volta.

Ballando con le stelle: chi è uscito nell’ottava puntata

Nei ripescaggi ad avere la meglio sono le coppie formate da Bianca Gascoigne-Simone Di Pasquale e Mietta Maykel Fonts. La concorrente britannica e il ballerino conquistano 50 punti, un ballo indimenticabile per Di Pasquale che annuncia il suo ritiro. Il loro boogie conquista tutti. Andrea Iannone e Lucrezia Lando non vanno oltre i 37 punti ma il valzer convince comunque la giuria. Solo 36 punti per Memo Remigi e Maria Ermarchkova con un Cha Cha dedicato al cagnolino del cantautore.

Nulla da fare per Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira che arrivano solo a 33 punti con la ballerina che viene omaggiata da tutto il pubblico per quello che potrebbe essere il suo ultimo ballo. Scatenato Fabio Galante che in coppia con Giada Lini raggiunge i 43 punti grazie ad un freestyle lento. Chiudono Mietta con Maykel Fonts e Albano con Oxana Lebedew. La prima coppia ottiene 46 punti con una salsa, mentre il cantautore e la maestra di ballo raggiungono solo 33 punti. Alberto Matano consegna il tesoretto alla coppia Gascoigne-Di Pasquale, Rossella Erra dimezza e dà 25 punti a Mietta.

Le due coppie allo spareggio sono Bianca Gascoigne-Simone Di Pasquale e Mietta-Maykel Fonts che sfidano così Alvise Rigo-Tove Villfor. Bianca Gascoigne propone un charlestone, Mietta un merengue, mentre Alvise Rigo un paso. A conquistare un posto in finale è Bianca Gascoigne, eliminati Alvise Rigo e Mietta.

Chi sono i finalisti di Ballando con le stelle 2021

Dopo la puntata di ieri sera 11 dicembre, ecco chi sono i finalisti di Ballando con le stelle 2021:

Sabrina Salerno – Samuel Peron

Valeria Fabrizi – Giordano Filippo

Morgan – Alessandra Tripoli

Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale

Arisa – Vito Coppola

Federico Lauri – Anastasia Kuzmina

