Andrea Iannone e Lucrezia Lando in pista a Ballando con le Stelle sono sempre più affiatati. Stanno insieme? Le foto su Instagram rivelano dettagli sul rapporto

Andrea Iannone e Lucrezia Lando stanno insieme? La love story sembrava nata già agli inizi di Ballando con le stelle quando su “Gente” apparvero foto dei due insieme, scatti di vita quotidiana che dimostravano un rapporto ben oltre quello di due concorrenti di un programma tv. Dalle passeggiate insieme si è passati al feeling in pista fino ad un bacio nel corso della quarta puntata dello show. Grazie ai voti del pubblico sono riusciti a passare il turno ed è proprio in quel momento che è scattato il bacio a stampo tra i due.

LEGGI: Andrea Iannone fidanzate, tutte le ex: da Belen a Giulia De Lellis

Lucrezia Lando e Andrea Iannone stanno insieme? Gli aggiornamenti

L’alchimia già evidente in pista a Ballando con le Stelle si è palesata anche in esterna per un clip da girare per lo show condotto da Milly Carlucci. Andrea Iannone ha portato Lucrezia Lando in moto. Non solo le ultime foto postate dai due, in particolare sull’ Instagram di Andrea Iannone fanno discutere i follower della coppia che sperano in una love story.

I due si abbracciano affettuosamente e forse la didascalia dello scatto non è un caso, si riferisce di certo al lavoro del concorrente di Ballando ma forse rievoca anche i bei momenti trascorsi in moto con la ballerina. Intanto in una recente intervista a Fanpage, Andrea Iannone aveva definito Lucrezia Lando una ragazza in gamba e il loro rapporto come pilota e preparatore atletico. Loro non confermano nè smentiscono di stare insieme. Non ci resta che aspettare l’eventuale ufficialità della love story.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI