Ultimo atto di Ballando con le Stelle 2021. Scopriamo chi sono i vincitori della finale tra le sei coppie rimaste

La coppia vincitrice di Ballando con le Stelle 2021 è quella formata da Arisa e Vito Coppola. Battuti nel ring finale Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Un percorso straordinario da parte della coppia che conferma i pronostici della vigilia e riesce a vincere l’ambito premio. Terzo posto per Sabrina Salerno-Samuel Peron e Morgan-Alessandra Tripoli. Sia la showgirl che il cantautore hanno lasciato in polemica la gara. In particolare Morgan ha attaccato i giudici dopo le votazioni. Ripercorriamo tutte le fasi della serata conclusiva.

Gli scontri diretti, le esibizioni e la classifica

La serata finale di Ballando con le Stelle 2021 inizia con tre scontri diretti per assegnare i primi punti della gara. A vincere i 10 punti della prima manche sono state le coppie Sabrina Salerno e Samuel Peron, Arisa e Vito Coppola e Morgan e Alessandra Tripoli. Battuti rispettivamente Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Valeria Fabrizi e Filippo Giordano e Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina. I 10 punti permettono di avere alle tre coppie un vantaggio in classifica.

La seconda manche ha visto tutte le sei coppie esibirsi. In base ai voti della giuria le coppie in fondo alla classifica sono quelle formate da Valeria Fabrizi-Filippo Giordano e Federico Fashion Style-Anastasia Kuzmina. Questa la classifica temporanea:

Sabrina Salerno e Samuel Peron 60 Arisa e Vito Coppola 57 Morgan e Alessandra Tripoli 56 Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale 49 Federico Lauri e Anastasia Kuzmina 36 Valeria Fabrizi e Giordano Filippo 35

Il tesoretto però stravolge le prime tre posizioni. Alberto Matano premia Arisa e Vito Coppola, mentre Rossella sceglie Morgan. Al terzo posto scende Sabrina Salerno, mentre Morgan e Arisa salgono rispettivamente al secondo e primo posto. Dopo il televoto le coppie che passano alla fase successiva sono Arisa e Vito Coppola, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Morgan e Alessandra Tripoli, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

Subito dopo vengono assegnati alcuni premi. Il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante va a Valeria Fabrizi e Filippo Giordano, il premio per la simpatia e del sorriso va a Fabio Galante, infine il Premio Aiello per il maggior numero di spareggi va ad Alvise Rigo. Il premio speciale della giuria va a Sabrina Salerno.

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2021: i vincitori della finale

È il momento degli scontri per conquistare il ring finale. Morgan e Alessandra Tripoli contro Arisa e Vito Coppola è la prima sfida. Morgan e Alessandra ballano un charleston, mentre Arisa e Vito un freestyle lento. A vincere la sfida e andare al ring finale dopo i voti della giuria e del pubblico da casa sono Arisa e Vito Coppola. Terzo posto per Morgan e Alessandra Tripoli con il cantautore che polemizza contro Mariotto e Lucarelli, che hanno scelto Arisa. Per l’artista i due giudici non hanno le capacità e rubano soldi a persone più valide

La seconda sfida vede affrontarsi Sabrina Salerno e Samuel Peron contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. La prima coppia balla un valzer, la seconda un jive. I voti della giuria premiano Sabrina Salerno, ma il televoto ribalta tutto e al ring finale vanno Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Terzo posto per Sabrina Salerno e Samuel Peron.

Nel ring finale si sfidano Arisa-Vito Coppola contro Bianca Gascoigne-Simone Di Pasquale. Il primo ballo scelto dalla produzione è il paso doble. Dopo le due esibizioni, le coppie passano al tango. Il terzo ballo vede Arisa e Vito ballare un freestyle veloce, mentre Bianca e Simone un samba. Ultimo e quarto ballo è invece il boogie. I vincitori di Ballando con le Stelle 2021 sono Arisa e Vito Coppola che conquistano il 52% delle preferenze. Secondo posto per Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, quest’ultimo alla sua ultima edizione del programma.

