Ballando con le stelle, chi sono tutti i vincitori e che fine hanno fatto

Ballando con le stelle è tra i programmi della Rai più longevi con ben 16 edizioni, tutte di successo. Il format nasce in America, per poi essere stato esportato in tutto il Mondo. In Italia arriva nel 2005, il pubblico fin dalla prima puntata si è subito appassionato supportando il programma fino ad oggi. Ripercorriamo chi sono tutti i vincitori di tutte le edizioni di Ballando con le stelle e che fine hanno fatto.

Ballando con le stelle, tutti i vincitori

La prima edizione di Ballando con le stelle è stata vinta dalla coppia Hoara Borselli e Simone Di Pasquale. Attualmente dopo una carriera da opinionista scrive per il “Secolo d’Italia”. La seconda edizione è stata vinta da Cristina Chiabotto e Raimondo Todaro. L’ex Miss Italia è oggi una neo mamma con la piccola Luce Maria avuta con l’imprenditore Marco Roscio. Proprio a Ballando conobbe l’ex fidanzato Fabio Fulco, concorrente dal record di spareggi.

La terza edizione è stata vinta da Fiona May e Raimondo Todaro. L’ex atleta ora lavora per la FIGC. Maria Elena Vandone e Samuel Peron sono i vincitori della quarta edizione del programma. Continua ad essere un’attrice e ha scritto di recente anche un libro. Emanuele Filiberto di Savoia e Natalia Titova sono i vincitori della quinta edizione di Ballando. Il principe oggi fa l’opinionista tv.

Veronica Olivier e Raimondo Todaro sono i vincitori della sesta edizione di Ballando. Dopo Amore 14 lei continua la sua carriera da attrice. Kaspar Capparoni e Yulia Musikina sono i vincitori della settima edizione di Ballando. Lui è sempre un attore di successo, ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, la Musikina non fa più parte del cast del programma.

Andrés Gil e Anastasia Kuzmina sono i vincitori della settima edizione di Ballando. Con “Separadas” continua a fare l’attore. Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro sono i vincitori dell’ottava edizione di Ballando. Lei si è da poco ritirata dalla scherma dopo aver vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2016. Giusy Versace e Raimondo Todaro sono i vincitori della nona edizione di Ballando. Lei è recentemente entrata in politica ed è deputata della Repubblica Italiana con Forza Italia.

Iago Garcia e Samanta Togni sono i vincitori della decima edizione di Ballando. L’ultima apparizione da attore di Garcia è in “Non dirlo al mio capo” mentre la ballerina si è ritirata dal programma. La Togmi ha conosciuto il suo ex fidanzato Stefano Bettarini proprio durante lo show.

Oney Tapia e Veera Kinnunen sono i vincitori dell’undicesima edizione di Ballando. Tapia continua con la sua carriera di Atleta Paralimpico vincente di recente due bronzi. Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono i vincitori della dodicesima edizione di Ballando. Come è noto lui continua con la sua brillante carriera da attore. Lasse Matberg e Sara Di Vaira sono i vincitori della tredicesima edizione di Ballando. Lui dopo la vittoria è diventato volto di punta della tv norvegese.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono i vincitori della penultima edizione di Ballando con le Stelle. Lui dopo essere salito sul podio dello show è tornato alla sua carriera di attore e regista. A vincere più edizioni di Ballando con le stelle è il ballerino Raimondo Todaro, che quest’anno non ha partecipato al programma per essere professore ad Amici e ritrovare la moglie Francesca Tocca.

