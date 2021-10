Raimondo Todaro Francesca Tocca | storia d’amore | figlia Jasmine

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: il loro ritorno di fiamma e i dettagli sulla loro storia d’amore.

È praticamente ufficiale ormai il ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: i due si sono ritrovati ad Amici e tra loro è scattato un bacio. Vediamo tutti i dettagli sulla loro storia d’amore.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la storia d’amore

L’amore è tornato con forza tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Dopo le indiscrezioni degli ultimi tempi, è anche arrivato un bacio che certificherebbe il ritorno di fiamma. I due ballerini sono stati sposati dal 2014 fino a un anno e mezzo fa, dando alla luce anche una figlia: Jasmine.

Poi, la coppia si era lasciata, ma adesso Amici li ha fatti ricongiungere e tra i due è scoccata di nuovo la scintilla dell’amore. Nell’ultima puntata registrata ci sarebbe stato un bacio tra i due, che sarebbero stati incalzati da Pio e Amedeo, ospiti della puntata.

Salvatore Todaro

A proposito di Raimondo Todaro, in questo momento si sta mettendo in luce anche il fratello Salvatore. Sulla sua biografia non si sa molto, non quanto su quella del fratello Raimondo. Ha vissuto gran parte della sua infanzia a Castelnuovo del Garda, Verona, e presto ha iniziato anche lui a ballare come suo fratello.

I due fratelli hanno dato vita a una scuola di ballo a Catania, la Sensei Sicilia, in cui entrambi sono molto attivi. Sulla vita privata del fratello del maestro di Amici però non si sa moltissimo, se non che ha una figlia che si chiama Asia, ma non è chiaro se sia sposato o fidanzato.

