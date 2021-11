Giorgia Meloni chi è fidanzato Andrea Giambruno | ex marito | laurea | altezza

Giorgia Meloni ospite del programma di Veronica Gentili. Il fidanzato è il famoso Andrea Giambruno, scopriamo la vita privata e il curriculum della politica

Veronica Gentili a Controcorrente su rete 4 ha intervistato Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato di argomenti di attualità. Vedendola in diretta ci è venuta la curiosità di scoprire tutto sulla sua vita privata: età, fidanzato Andrea Giambruno che lavoro fa, altezza… La redazione di Contra Ataque vi svela tutto.

Giorgia Meloni, laurea, curriculum

Giorgia Meloni non è laureata, è diplomata al liceo linguistico. È nata il 15 gennaio del 1977 a Roma ed ha 44 anni di età. Sviluppa sin da ragazzina la sua passione per la politica. A soli 15 anni aderisce al Fronte della Gioventù, dopo qualche anno diviene responsabile del movimento studentesco afferente ad Alleanza Nazionale. Poi sarà per la Meloni una carriera politica in ascesa: Vicepresidente della Camera, Ministro per la gioventù, presidente della Giovane Italia e leader di Fratelli d’Italia, partito da lei fondato con La Russa. È alta 1.63 circa.

Andrea Giambruno, chi è il fidanzato di Giorgia Meloni, lavoro, età

Giorgia Meloni non ha un ex marito, è fidanzata con Andrea Giambruno che è il padre della sua bambina, Ginevra che ha 5 anni di età. La politica e il compagno si sono conosciuti dietro le quinte di un programma tv, durante una puntata di “Quinta Colonna”: lui faceva parte della trasmissione come autore, lei era ospite. È bastato uno sguardo durante la pubblicità per trasformarsi in un grande amore a prima vista.

Andrea Giambruno ha 40 anni di età, è laureato in filosofia, è giornalista Mediaset e autore della televisione. Tra le varie collaborazioni Tgcom24, Quinta colonna, Mattino 5.

