Il Volo da piccoli | ieri e oggi FOTO

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono i tre tenori che compongono Il Volo, da anni ormai sulla cresta dell’onda e del successo grazie alla loro musica. Vediamo quindi com’erano prima i tre cantanti e come sono ora.

Il Volo: ieri e oggi

Sono passati tanti anni dalla loro prima apparizione in televisione, ormai nel lontano 2009, quando hanno partecipato al talent show di Rai 1 Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. I tre in realtà nemmeno si conoscevano prima, sono stati uniti dall’autore del programma, Roberto Cenci, formando un trio che sarebbe diventato di straordinario successo.

Naturalmente, in questi anni i tre cantanti sono cambiati tantissimo, crescendo e maturando, sia nel fisico che nella voce, rimasta comunque di una potenza impressionante. I ragazzi hanno all’attivo tre album, tour e concerti in tutto il mondo e una partecipazione al Festival di Sanremo, con vittoria, nel 2015. I tre hanno anche avuto l’onore di cantare per Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama.

Nella loro prima apparizione televisiva, nel 2009, i ragazzi avevano 16 anni (Piero) e 14 anni (Ignazio e Gianluca). Ora sono passati 12 anni e i ragazzi sono diventati degli uomini fatti e finiti, con alle spalle una carriera di gran successo. Vediamo dunque com’erano prima i tre cantanti.

Il più cambiato sembra decisamente Ignazio Boschetto, visibilmente dimagrito e con un taglio di capelli molto diverso. Anche Gianluca e Piero appaiono molto cambiati, anche se in misura molto più contenuta rispetto al collega.

