Roberto Mancini: età, moglie, figli, passioni

Roberto Mancini, tutto sulla vita privata dell’allenatore della Nazionale: la sua famiglia, le sue passioni e la sua nuova fidanzata

Tutti conosciamo Roberto Mancini, il grande allenatore dell’impresa azzurra negli Europei di quest’estate. Uno dei più grandi allenatori al mondo, capace di vincere ovunque abbia allenato e di guidare la nostra Nazionale al successo continentale quest’estate. Scopriamo però qualcosa in più sul Mancini uomo, dalla sua vita privata alle sue passioni.

Vita privata

Roberto Mancini ha quasi 56 anni, nella sua vita è stato sposato, fino al 2015, con Federica Morelli. Da questo matrimonio sono nati tre figli: Filippo, Andrea e Camilla. I due maschi hanno provato a seguire le orme del padre, tentando la carriera da calciatori. Il primogenito Filippo ha giocato con gli Allievi regionali dell’inter, mentre il secondogenito Andrea ha vestito le maglia di Oldham Athletic, Valladolid e New York Cosmos. Camilla Mancini invece ha raggiunto una certa notorietà sui social.

Roberto Mancini fidanzata

Dopo la fine del primo matrimonio, Roberto Mancini ha cominciato una nuova relazione con Silvia Fortini, legale di Roma con cui il CT della Nazionale si è sposato nel 2018, anno in cui l’allenatore è diventato la guida dell’Italia.

Stipendio Roberto Mancini

Nel maggio 2018 il CT dell’Italia aveva firmato un contratto di quattro anni. L’esperienza si sarebbe conclusa con i Mondiali in Qatar e l’ingaggio era sui 2 milioni di euro netti all’anno. A maggio grazie ai risultati ottenuti con la Nazionale, la FIGC ha scelto di rinnovare il contratto di Roberto Mancini fino al 2026 raddoppiando il suo ingaggio che ora si attesta sui 4 milioni di euro netti a stagione.

Roberto Mancini, passioni

Oltre al calcio, ci sono anche altre passioni nella vita di Roberto Mancini. Molti riguardano comunque lo sport, infatti il Mancio ha una grande passione per il tennis e per il paddle, sport che è letteralmente esploso in questi ultimi anni. Inoltre, un’altra passione del CT è la bicicletta, ama fare lunghe passeggiate ed escursioni sulla bicicletta, risultando anche molto appassionato al ciclismo in generale.

