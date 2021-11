Motta chi è il marito di Carolina Crescentini | storia d’amore

Motta, chi è il cantante, marito di Carolina Crescentini, i dettagli della sua carriera e della storia d’amore con la famosa attrice.

Francesco Motta, meglio conosciuto nel panorama musicale come Motta, è un cantante di spicco della scena indie nostrana ed è il marito della nota attrice Carolina Crescentini. Scopriamo tutto su di lui e sulla storia d’amore tra i due.

Chi è Motta

Francesco Motta nasce a Pisa il 10 ottobre 1986. Dopo aver fondato il gruppo Criminal Jokers, si trasferisce a Roma per studiare composizione per film e inizia a comporre diverse musiche per film e documentari. Dopo la sua prima a esperienza nel gruppo, decide però di staccarsi e provare l’esperienza in solitaria.

Il suo esordio sulla scena musicale come solista avviene nel 2016, con l’album La fine dei vent’anni, che gli vale la Targa Tenco nella categoria Opera prima. Presto il suo successo si fa sempre più significativo, ritagliandosi un posto di rilievo nella scena indie e arrivando anche a partecipare al Festival di Sanremo nel 2019, col brano Dov’è l’Italia, e togliendosi la soddisfazione di vincere la serata dei duetti con Nada.

Motta e Carolina Crescentini: la storia d’amore

Il cantante e l’attrice si conoscono nel 2017 e la loro storia d’amore inizia presto. Dopo varie indiscrezioni, i due hanno ufficializzato la loro relazione presentandosi insieme al red carpet del film “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino dandosi un appassionato bacio davanti ai fotografi.

La vita privata di Motta e Carolina Crescentini non è fatta di lustrini e paillettes, i due amano la privacy e la riservatezza anche qualche dettaglio sulla loro storia d’amore noi la conosciamo. Si divertono molto insieme come si percepisce dal loro profilo Instagram, l’attrice segue il cantautore quando può nei suoi concerti. Molto legati alla Toscana, hanno scelto la regione come location del loro romantico matrimonio.

Francesco Motta e Carolina Crescentini: il matrimonio

La coppia si è sposata con un matrimonio blindato in stile country punk, come l’hanno definita loro, il 7 settembre 2019 nella campagna toscana. L’abito della sposa, firmato Gucci, era country chic, mentre l’abito dello sposo era molto poco tradizionale e total white. I due abitano a Roma. Dopo il successo di Bastardi di Pizzofalcone, Carolina Crescentini tornerà sugli schermi tv con Mare Fuori 2, intanto è al lavoro per la quarta stagione di Boris.

