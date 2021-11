Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 5 novembre | chi è stato eliminato

Tanti colpi di scena e confronti serrati nella puntata del Grande Fratello Vip in onda il 5 novembre. Scopriamo chi è in nomination e chi è uscito

Nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda ogni lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Accesi confronti, querelle e litigi hanno animato le ultime ore della Casa, in particolare la vicenda che ha visto protagonisti Alex Belli e Aldo Montano. I due concorrenti si sono scontrati dopo la puntata di lunedì e nonostante il tentativo di chiarimento non è stata stretta la pace. Nel frattempo il gioco prosegue con quattro VIP in nomination: Soleil Sorge, Nicola Pisu, Jo Squillo e Gianmaria Antinolfi.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminato nella puntata di venerdì 5 novembre 2021 è Jo Squillo. La concorrente ha perso al televoto e ha dovuto abbandonare la Casa. A salvarsi Soleil Sorge, la prima scelta dal pubblico, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Quest’ultimo è stato il concorrente in ballottaggio finale con Jo Squillo. Entrambi hanno infatti salutato tutti i concorrenti e si sono separati per recarsi in due luoghi ben distinti: Nicola in mistery, Joe in superled.

Il verdetto del pubblico ha condatto Jo Squillo che ha lasciato così la Casa. Queste le percentuali di voto:

Jo Squillo 17%

Soleil Sorge 41%

Gianmaria Antinolfi 22%

Nicola Pisu 20%

