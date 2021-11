La Rappresentante di Lista chi sono | canzoni | tour 2022

La Rappresentante di lista, chi compone il duo musicale, la loro storia, le loro canzoni più famose e il loro tour previsto nel 2022.

La Rappresentante di Lista: chi sono i due cantanti che compongono il duo musicale? Tutto su Veronica e Dario, la loro carriera e le loro canzoni più famose e il tour che li vedrà presto protagonisti.

LEGGI: Paolo Del Debbio chi è | età | padre

La Rappresentante di lista: chi sono

Veronica Lucchesi e Dario Mangiarancina sono i due componenti de La Rappresentante di lista, duo che si è formato dal 2011 con Veronica alla voce e Dario agli strumenti. Il loro nome deriva dal fatto che, in occasione del referendum del 2011 sull’energia nucleare, Veronica si era iscritta come rappresentante di lista di un partito.

Lei è originaria di Viareggio, lui di Palermo, si sono incontrati durante le prove dello spettacolo teatrale Educazione Fisica. Da lì cominciano il loro connubio e nel 2014 esce il loro primo album, (per la) Via di casa, che contiene anche due brani in tedesco.

La notorietà per i due arriva soprattutto con la partecipazione all’edizione del 2021 del Festival di Sanremo, con il brano Amare. Già un anno prima, i due erano saliti sul palco dell’Ariston per duettare con Rancore nella serata apposita.

LEGGI: Veronica Gentili chi è | stipendio | fidanzato | padre famoso | fratello

La Rappresentante di lista: tour 2022

Veronica e Dario saranno protagonisti di una serie di concerti nel 2022, date riorganizzate dopo gli spostamenti dei concerti originari previsti per il 2021. Il tour porterà in giro per l’Italia l’ultimo lavoro dei due, My Mamma.

Questo il calendario del MY MAMMA – TOUR CLUB 2022

17 marzo 2022 – Roma, Atlantico Live

18 marzo 2022 – Napoli, Casa della Musica

22 marzo 2022 – Venaria (TO), Teatro della Concordia

23 marzo 2022 – Padova, Hall

29 marzo 2022 – Bologna, Estragon

30 marzo 2022 – Firenze, Tuscany Hall

5 aprile 2022 – Milano, Fabrique

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI