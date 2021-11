Soleil GF Vip prima e dopo chirurgia | FOTO

Sguardo sexy, naso perfetto, labbra carnose. Soleil Stasi Sorge è tra le concorrenti più belle del gf vip, le foto di prima e dopo lasciano però dubbi sui ritocchini di chirurgia

Soleil Stasi Sorge è da anni in tv protagonista di diversi programmi, grazie anche alla sua bellezza. Della bionda concorrente del gf vip non si fa altro che parlare per la sua amicizia con Alex Belli, oggetto di critiche anche della moglie dell’attore di Centovetrine. Dell’influncer spicca il viso perfetto, occhi tirati, nasino senza gobba, labbra sensuali. Eppure c’è qualcosa che non torna, Vedendo le foto del prima, quando era corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne, era diversa.

LEGGI: Soleil Sorge, chi è il fidanzato dell’influencer FOTO

Soleil Stasi prima, foto Uomini e Donne

Dalla foto di Soleil Stasi prima, di ieri, le labbra ci sembrano sempre belle, ma più sottili. Sarà ricorsa alla chirurgia estetica? Non aveva di certo bisogno, all’epoca era già affascinante e super corteggiata. Se la sono contesa Marco Cartasegna, diventato poi il suo fidanzato. Lei scelse tra i due tronisti Luca Onestini, lasciato, guardate il destino, proprio con una lettera inviata in diretta nella Casa più spiata di Italia! Soleil del gf vip ieri aveva dei dettagli del viso differenti a quelli di oggi, direbbero le esperte del ritocchino se vedessero le foto della Sorge da giovane. All’isola la sexy ex cognata di Belen era invece uguale alla foto di Soleil oggi, del dopo nel confronto.

LEGGI: Sorge origini | chi è la mamma | fidanzato

Soleil Stasi prima, Miss Italia

Viaggiando nel cassetto dei ricordi, viene facile ricordare a noi di Contrataque quando è stata concorrente di Miss Italia nel 2014. Ebbene sì, le bella Sole, è stata tra le aspiranti vincitrici del concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, grazie alla sua avvenenza naturale. Ecco una foto di Soleil Stasi a Miss Italia:

Possiamo vedere dalla foto che la gieffina era una ragazzina, il naso nelle foto di oggi e in tv sembra rifatto. come anche di nuovo le labbra sembrano da ritocchino. Ha fatto ricorso alla chirurgia plastica o no? Poco importa è sempre super figa!

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI