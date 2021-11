Chi è Biagio Buonomo di Uomini e Donne cavaliere di Carolina

Biagio Buonomo di Uomini e Donne, chi è il cavalierie del trono over, protagonista del dating show di Canale 5 nel 2018.

Tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne nel 2018 c’è Biagio Buonomo, cavaliere che ha conosciuto, all’interno del programma, La dama Caterina Corradino. Scopriamo tutto quanto su di lei.

Chi è Biagio Buonomo di Uomini e Donne

Biagio Buonomo è originario di Napoli, ma della sua vita personale si sa ben poco, considerando che l’uomo non condivide molte notizie sulla sua vita privata. Nemmeno la sua data di nascita è presente sui suoi profili social. Sappiamo però che, prima di entrare a Uomini e donne e di ritrovare l’amore con Caterina, l’uomo è stato sposato e ha anche due figlie.

Caterina e Biagio

Con la partecipazione a Uomini e Donne è tornato anche l’amore per Biagio. L’uomo è uscito dal programma con Caterina e lo ha fatto in grande stile, facendole addirittura la proposta di matrimonio all’interno dello show. Purtroppo, i due hanno dovuto rimandare le nozze a causa della pandemia. Il matrimonio resta però in programma, è solo stato rinviato, i due vogliono coronare il loro amore facendo il grande passo.

Nel futuro della coppia ci sono anche i figli, la donna ne ha parlato in un’intervista, dicendo di augurarsi la nascita di un maschietto, considerando che Biagio ha già due figlie femmine. Anche Caterina ha alle spalle un matrimonio e un figlio, che al momento ha circa 20 anni. Storia a lieto fine dunque per i due, che sono entrati a Uomini e Donne per ritrovare l’amore e ci sono riusciti e ora non vedono l’ora di coronarlo col matrimonio.

