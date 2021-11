Chi è Fabio di Uomini e Donne corteggiatore di Isabella

Fabio di Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Isabella Ricci nel trono Over: tutto su di lui e sulla loro frequentazione.

C’è un nuovo corteggiatore per Isabella Ricci: si chiama Fabio ed è arrivato recentemente nel programma per giocarsi le sue possibilità con la dama. Nelle prossime puntate scopriremo se la donna gli darà una possibilità: intanto scopriamo cosa sappiamo su di lui.

Chi è Fabio di Uomini e Donne

Sappiamo naturalmente poco di Fabio, entrato nel programma da pochissimo. Ha 66 anni, vive a Pescatina, vicino Verona, e nella vita ha lavorato per ben 40 anni come pilota civile. Ha due figli: un maschio che ha scelto di ripercorrere le sue orme nell’ambito lavorativo, e una femmina che studia in casa con lui.

Fabio è arrivato nel programma per corteggiare Isabella Ricci, romana di 61 anni che viene dalla frequentazione con Biagio. Intorno alla dama è però esploso il gossip anche fuori dal programma e riguarda l’ex cavaliere Giorgio Manetti, che negli ultimi tempi, tramite i social, si è fatto avanti con Isabella. L’uomo, infatti, ha pubblicato di recente una foto in Piazza del Duomo, a Firenze, taggando Isabella Ricci e invitandola a raggiungerlo nel capoluogo toscano.

La risposta di Isabella

Dal canto suo, la dama romana non ha ancora risposto all’invito dell’ex cavaliere, ha ammesso di voler conoscere l’uomo, che non ha nascosto la sua voglia di conoscere, a sua volta, Isabella: Isabella Ricci è una signora che se fossi stato nel programma avrei avuto piacer di conoscere. E’ sempre impeccabile, si comporta in modo pacato: è educata, non si espone, non perde il controllo. Mi sembra una persona valida…con le persone intelligenti è sempre bello dialogare. Isabella sta continuatamente dimostrando la sua intelligenza. Fossi stato all’interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio. La inviterei a cena. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante”.

